Kaikki oli katettu valmiiksi, että keskiviikon välikysymyskeskustelusta voisi tulla koko vaalikamppailun kiihkeä startti. Kokoomuksen alulle paneman välikysymyksen aihe oli julkinen velka, joka onkin kasvanut yli 140 miljardin euron ja korkomenot 2,6 miljardiin tänä vuonna.

Monet tiedotusvälineet näyttivät keskustelun suorana verkkosivuillaan, ja vaaleihin on aikaa alle kaksi kuukautta, joten odotukset olivat korkealla.

Hyökkäyksen sijasta kokoomus jäi keskustelussa altavastaajaksi. Se sortui latteaan julistukseen ja jätti samalla sivustansa auki sekä hallituspuolueista että perussuomalaisista tuleville hyökkäyksille.

Kokoomuksella näyttää olevan puhti poissa. Tai ehkä kyse on ylivarovaisuudesta, kun gallupien etumatka sulaa vauhdilla. Ainakaan puolueen kaksi puhujaa – välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Petteri Orpo ja ryhmäpuhuja Elina Valtonen – eivät saaneet suustaan yhtä ainoaa konkreettista esitystä siitä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin.

Tai no yhden sentään: julkisen hallinnon tilasäästöt.

Vaikeaa se olisikin, kun valtiovarainministeri Annika Saarikko osoitti vastauksessaan kokoomuksen ja muun opposition kannattaneen lähes kaikkea tämän vaalikauden velkaantumista, vaatineen rahankäyttöä jopa hallitusta enemmän.

Pannukakku, Saarikko sanoi kokoomuksesta ryhmäpuheiden jälkeen. Hän odotti, että kokoomus kertoisi vaihtoehtonsa, mutta saatiinkin kymmenen minuuttia korulauseita, jotka mikä tahansa puolue voisi pitää. Valtiovarainministeri kuitenkin onnitteli kokoomusta onnistuneesta mielikuvapolitiikasta.

Kaikkien aikojen huijaus, ihmisten sumuttamista



Vasemmistoliiton Jussi Saramo sanoi kokoomuksen aliarvioivan Suomen kansaa.

– Te olette lupaamassa 6 000 miljoonan säästöjä, jotka eivät ole keneltäkään pois. Jokainen ymmärtää, että tämä ei ole mahdollista. Tulkaa pois piilosta ja kertokaa, mitä ne ovat. Tämä on kaikkien aikojen huijaus.

Veronika Honkasalo kertoi median uutisoineen psykiatristen osastojen lattialla patjoilla yöpyvistä nuorista. Vanhusten kotihoito on kriisissä ja ihmiset kuolevat jonottaessaan pääsyä palveluasumiseen.

– Tätä on arki Suomessa, hyvä kokoomus. Tämä on kehitys, joka on pitkän aikavälin tulos. Tämä on se todellisuus, jossa hallitus on parantanut arkea. Ja teidän vastauksenne on, että leikataan kuusi miljardia.

– Te sanotte kokoomus, että koulutus on teidän erityissuojeluksessanne. Hyvä. Ilmeisesti kulttuurikin. Puolustukseen ei kosketa. Mitä jää jäljelle? Sosiaali- ja terveydenhuolto. Te siis esitätte kuuden miljardin leikkauksia soteen, mutta ette suostu konkretisoimaan mitä se tarkoittaa. Väitätte, ettei se kohdistu oikein mihinkään. Mitä muuta tuo on kuin ihmisten sumuttamista?

Orpo esittää jotain mitä ei ole



Erityisen silmä kovana seurataan nyt Petteri Orpoa. Onko hänestä puoluejohtajaksi, joka vie kokoomuksen suurimmaksi eduskuntapuolueeksi? Kestääkö etumatka? Vai onko edessä haaksirikko, kun häntä haastetaan joka suunnalta.

Kokoomuksen kannalta ei näytä hyvältä. Joku vertasi tekoponnekkaasti esiintynyttä Orpoa amerikkalaiseen tv-saarnaajaan. Vähän sellaiseen paatokseen hän pyrkikin, mutta Orpon kyvyt eivät vain riitä saamaan hurmosta aikaan.

Yritys esiintyä jonain muuna kuin mitä Petteri Orpo luonteeltaan on, on kiusallista katsottavaa.