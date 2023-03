Vuoden 2022 jälkipuoliskolla Argentiinaan alkoi saapua suurin joukoin raskaana olevia venäläisnaisia. He tulivat Buenos Airesiin synnyttämään, ja ainakin osa uskoi saavansa vauvan ohella Argentiinan passin.

Nyt viranomaiset tutkivat, onko naiset huijattu matkaan valheellisilla lupauksilla.

Turismia vai synnytysturismia



– Vuonna 2022 meillä synnytettiin 985 kertaa, synnyttäjistä oli 85 venäläisiä, ja heistä 37 synnytti joulukuussa. Sama trendi on jatkunut tammikuussa ja helmikuun alkupuolella, Fernándezin sairaalan lasten- ja nuorten osaston johtaja Liliana Voto kertoo.

– Osa tulee tulkin kanssa, osa käyttää puhelimen käännössovellusta. Emme kysy, miten he ovat tulleet Argentiinaan, mutta on selvää, että taustalta löytyy järjestäytynyttä toimintaa, Voto jatkaa.

Argentiinan terveysasemilla potilaat hoidetaan maksutta näiden kansallisuudesta riippumatta.

Venäläisten synnyttäjien asia nousi julkisuuteen 8.–9. helmikuuta 2023, kun maahanmuuttoviranomaiset pysäyttivät kuuden raskaana olleen venäläisnaisen maahantulon Ezeizan kansainvälisellä lentokentällä. Viranomaisten mukaan he olivat saapumassa maahan väärin perustein eivätkä turisteina, kuten väittivät.

Naiset pääsivät oikeuden kuultavaksi, ja liittovaltion tuomari Luis Arhalla päätti 10. helmikuuta, että he saivat tulla maahan. Arhallan mukaan viranomaisten antama maahantulokielto asetti naiset haavoittuvaan asemaan ja loukkasi heidän oikeuksiaan ”asianmukaiseen hoitoon, ruokaan, hygieniaan ja muuhun”. Hän perusteli päätöstään myös syntymättömien lasten oikeuksilla.

Lisäksi tuomari määräsi rikostutkinnan selvittämään, oliko venäläisnaisten tilanteen taustalla organisaatio, joka huijasi heitä tai toimi muutoin rikollisesti.

– Ihmiskauppaverkostot, jotka antavat valheellisia lupauksia suuria rahasummia vastaan, ovat yksi asia ja Argentiinaan tulevien ja lapsensa siellä synnyttävien naisten oikeudet ovat toinen. He ovat uhreja, toteaa Christian Rubilar, Ezeizassa pidätettyjen kuuden naisen asianajaja.

Rubian painottaa, että perustuslaki takaa perusoikeudet ”kaikille ihmisille, jotka haluavat elää Argentiinassa”. Hänen mukaansa laissa ei mainita ”vääriä turisteja” ja siksi maahanmuuttovirasto ylitti valtuutensa estäessään hänen asiakkaidensa pääsyn maahan.

Heti oikeuden päätöksen jälkeen 33 venäläistä naista, joista jokainen oli raskaana viikolla 32-34, saapui Buenos Airesiin Ethiopian Airlinesin lennolla Addis Abebasta. Venäjältä ei ole suoria lentoja Argentiinaan.

Maahanmuuttajat tervetulleita, huijarit eivät



Maahanmuuttopalveluiden johtajan Florencia Carignanon mukaan vuonna 2022 Argentiinaan saapui Venäjältä 5 819 raskauden viimeisellä neljänneksellä ollutta naista.

Maahanmuuttoviranomaiset selvittivät ilmiön syitä ja haastattelivat 350:tä naista. Naiset kertoivat organisaatiosta ”joka tarjoaa heille suurta rahasummaa vastaan synnytysturistipaketin, ja Argentiinan passin saaminen on matkan pääsyy”, Carignano twiittasi tuloksista.

Argentiinaan on tullut muuttoaaltoja Euroopasta 1800-luvun lopusta 1900-luvun puoliväliin. Se on luonut maahanmuuttajien oikeuksia kunnioittavan kulttuurin sekä argentiinalaisille itselleen että maan lainsäädäntöön, joka toivottaa ulkomaalaiset tervetulleeksi.

– Se ei tarkoita, että tuemme mafiajärjestöä, joka hyötyy petoksesta ja tarjoaa passiamme ihmisille, jotka eivät halua asua täällä.”

Valhetta tai korruptiota



Argentiinan lain mukaan ulkomaalaiselle, joka synnyttää lapsen maassa, myönnetään pysyvä oleskelulupa. Sen saamiseen kuluu muutama kuukausi. Kansalaisuuden myöntämiseksi on osoitettava liittovaltion oikeudelle asuneensa maassa keskeytyksettä kaksi vuotta.

– Kansalaisuuden saaminen on vaikea prosessi, joka kestää vuosia. Jos joku lupaa venäläisnaiselle passin muutamassa kuukaudessa, hän valehtelee tai taustalla on korruptiota, sanoo Lourdes Rivadeneyra, syrjinnänvastaisen instituutin siirtolais- ja pakolaisohjelman (INADI) päällikkö.

Nettisivustot antavat tuleville äideille asiasta toisenlaisen kuvan

”Synnytä Argentiinassa. Me autamme sinua muuttamaan, hankkimaan pysyvän oleskeluluvan ja passin, jolla pääset ilman viisumia 170 maahan”, RuArgentina lupaa nettisivullaan. Se tarjoaa raskaana oleville naisille täyden paketin: majoitus Buenos Airesissa, lääketieteellinen apu, tulkki ja apua asiakirjojen järjestämisessä.

RuArgentinan perustaja, Argentiinassa asuva Kiril Makovejev on todennut aiemmin tv-haastattelussa, että ”asiakkaamme tulevat Argentiinaan eri syistä: jotkut haluavat passin, koska Venäjän passi on nykyään myrkyllinen. Niinpä me kerromme, että perustuslaki ja maahanmuuttolaki antavat heille mahdollisuuden saada passi lakia rikkomatta.”

Venäjän suurlähetystö ei ole kommentoinut asiaa, sen sijaan Argentiinan venäläisyhteisöstä vain passin vuoksi maahan tulevat eivät saa myötätuntoa.

– He eivät tule siirtolaisina töihin ja parempaa tulevaisuutta etsimään, sanoo 23:n Argentiinassa toimivan venäläisjärjestön kattojärjestöä johtava Silvana Jarmoljuk.

– He käyttävät Argentiinaa ponnahduslautana Länsi-Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin.

Jarmolyuk on ukrainalaisen isän ja venäläisen äidin tytär. Hänen mukaansa nyt Argentiinaan tulevat venäläiset hyväksikäyttävät maan joustavaa maahanmuuttopolitiikkaa.

– Vaarana on, että russofobia pahenee ja se satuttaa meitä kaikkia.

Englanninkielinen versio