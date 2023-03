Kokoomusta on vaadittu koko alkuvuosi täsmentämään leikkauslistaansa, mutta suurimmaksi puolueeksi mahdollisesti nouseva perussuomalaiset on saanut olla rauhassa, vaikka sen talousohjelma vasta epämääräinen onkin.

Puolueen talousohjelman julkaisusta on jo kaksi kuukautta, mutta sitä on analysoitu ihmeen vähän. Perussuomalaisten mukaan Suomen talous on tasapainotettava kahden vaalikauden kuluessa kohdistamalla kullekin hallinnonalalle noin 2–4 prosentin mittaluokan vuosittainen säästötavoite. Sen ulkopuolelle puolue rajasi heti opettajat, hoitajat, poliisit ja maanpuolustuksen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen arvioi tuoreeltaan perussuomalaisten olevan lähellä kokoomuksen linjaa. Se leikkaisi kokoomuksen tavoin hyvinvointipalveluista mutkan kautta vähentämällä hyvinvointialueiden rahoitusta.

Tänään keskiviikkona kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen syytti perussuomalaisia venkoilusta ja sammutetuista lyhdyistä, koska puolue ei kerro, mistä se säästäisi ja kuinka paljon.

Valkosen arvostelu pohjautuu perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran vaalitenttiin Ylen Politiikka-radiossa eilen tiistaina.

– Tämä on äänestäjien aliarviointia, Valkonen totesi.

”Joku henkilö” päättää, mikä on turha virka



Kokoomuksen kansanedustajan huomio on oikeutettu, sillä Purran kommentit puolueensa talousohjelmasta vain lisäsivät hämmennystä siitä, mitä se todellisuudessa tavoittelee.

Ensinnäkin Purra antoi nyt ymmärtää, ettei sen 2–4 prosentin säästötavoite koskekaan hallinnonalojen kaikkia menoja vaan vain hallinnon. Tämä liittyy hänen mukaansa siihen, että Suomen julkinen sektori on ”sangen tehoton” ja etenkin keskijohdon määrä on ylipaisunut.

Jokainen ymmärtää, että siinä on miljardiluokan ero, tarkoitetaanko esimerkiksi kaikkien ministeriöiden kaikkia menoja vai ainoastaan niiden hallinnon menoja.

Purra jatkoi, että poliittiset päättäjät voivat antaa julkisen sektorin tehostamiselle raamit, mutta ministeri ei voi mennä hallinnon sisälle sanomaan, mikä on turha virka. Päätökset tekee hänen mukaansa ”joku henkilö”, kuten yrityksissäkin. Ainoa konkreettinen säästötoimi hallinnon osalta haastattelussa oli ympäristöministeriön lakkauttaminen.

Ongelmia löytyy, ratkaisuja ei



Perussuomalaiset puhuu velkaantumisen lopettamisesta, mutta puolueen puheenjohtaja ei pystynyt kertomaan mitään summaa, joka sen tavoittelemilla keinoilla toteutuisi.

– Julkisen sektorin tehostaminen on yksi säästökeino, Purra sanoi, mutta ei kertonut maahanmuuttoa ja kehitysapua lukuun ottamatta muita.

Aiemmin mainittujen kohteiden lisäksi Purra sulki säästötoimista nyt pois myös tiestön ja raiteiden korjausvelan. Niihin pitäisi saada päinvastoin lisää rahaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Tapansa mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja luetteli kaikkia mahdollisia ongelmia, mutta ratkaisuja ei löytynyt vaikka niistä monta kertaa kysyttiin.

Perussuomalaisten verolinjaakaan Purra ei suostunut avaamaan muuta kuin että kevennyksiin ei ole heti varaa. Se on kuitenkin puolueen tavoite, jos taloustilanne antaa myöten. Veroista päätetään hänen mukaansa sitten hallitusneuvotteluissa eli tältäkin osin ”sammutetut lyhdyt” pitävät paikkansa.