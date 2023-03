ILMOITUS ILMOITUS

Eduskuntavaalien alla julkaistaan kiihtyvään tahtiin kyselyitä, jotka kertovat kansan mielipiteen milloin mihinkin asiaan. Kyselyitä yhdistää yleensä se, ettei niiden tuloksista ole ohjenuoraksi tuleville päätöksentekijöille. Mielipiteet ovat niin ristiriitaisia, ettei niitä voi soveltaa käytännön elämässä.

Hyvä esimerkki on nollatutkimuksia yleensäkin suoltavan Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tänään julkaisema kysely. Sen tuloksissa on tavallistakin vähemmän käyttökelpoista.

Ajan hengessä KAKS kysyi, mitä keinoja talouden sopeuttamisessa tulisi kansalaisten mielestä käyttää. Lyhyesti sanottuna vastaus on, että ei mitään. Enemmistö vastaajista nimittäin vastustaa yhtä aikaa kaikkia leikkauksia, lainanoton lisäämistä ja veronkorotuksia. Kannatusta saa vain yritystukien karsiminen.

Yhtälö on tietysti mahdoton. Ei voi mitenkään samaan aikaan vastustaa kaikkea mahdollista. Jos ei halua sosiaalimenojen karsimista, on pakko hyväksyä velanoton lisääminen ja / tai veronkorotukset. Ja päinvastoin. Jos vastustaa lisää velkaa ja veronkorotuksia, on vain hyväksyttävä, että lyhyellä tähtäimellä eläkkeitä, sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita leikataan.

Puolueittain tarkasteltunakin kysely kertoo vain itsestäänselvyyksiä. Jos vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannattajat saisivat yksinään päättää, niin sosiaali- ja työttömyysetuja ei leikattaisi. Veroja korotettaisiin, veropohjaa laajennettaisiin ja elinkeinoelämän tukia karsittaisiin.

Kokoomuksen tukijat puolestaan suhtautuvat keskimäärää myönteisemmin hyvinvointipalveluiden ja sosiaalietuuksien leikkauksiin. Muita nuivemmin he suhtautuvat veronkorotuksiin ja lainanoton lisäämiseen.

Hallituspuolueista keskustan ja RKP:n kannattajien näkemykset osuvat eräiltä osin lähemmäksi kokoomuksen kuin vasemmistopuolueiden ja vihreiden tukijoita. Näin etenkin, kun tarkastellaan näkemyksiä verojen korotuksista, veropohjan laajentamisesta, etuuksien leikkauksista ja lainaoton lisäämisestä.

Tämänhän jo tiesimmekin. Kun jokin etujärjestö teettää kyselyn, se saa haluamansa tuloksen. Ja kun KAKSin tapainen riippumaton taho tekee sen, tuloksista ei voi päätellä mitään.

KAKSille kuitenkin pisteet siitä, ettei se yritä lavastaa kyselynsä tuloksia haluamikseen niin kuin Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA syksyllä. Senkään leikkauskyselyssä kansa ei halunnut säästöjä mihinkään ”kipeisiin” kohteisiin, vaan valtiontalouden kannalta toisarvoisiin menoihin.

– Syksyn 2022 Arvo- ja asennetutkimuksen kokonaisuus kertoo, että suomalaiset ovat valmiita kipeisiinkin leikkauksiin, jos on pakko, EVA kuitenkin vääristeli kyselynsä tuloksia.

Pahimmillaan joutavilla kyselyillä yritetään ohjailla yleistä mielipidettä ja poliittista keskustelua. Harmittomat kyselyt taas ovat ajanhukkaa kyselijöille, vastaajille ja niistä uutisköyhään lauantaiaamuun ”uutisia” muokkaaville toimittajille.