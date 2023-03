Pakistanin uudesta sairausvakuutusjärjestelmästä ovat hyötyneet maan köyhät ja etenkin naiset, jotka ovat miehiä enemmän käyttäneet Sehat Card Plus -sairausvakuutusohjelmaa SCP.

Peshawarilainen kotiäiti Shaheen Begum, 26, kertoo, että hänen sisarensa menehtyi synnytykseen vuosia sitten, koska heillä ei ollut varaa laadukkaaseen hoitoon. Hän itse on onnekas, sillä SCP:n ansiosta hänelle tehtiin keisarinleikkaus eräässä kaupungin parhaista yksityissairaaloista.

– Ensimmäisestä raskauskuukaudesta alkaen olen saanut diagnostisia palveluita ilmaiseksi. Kaksi päivää ennen synnytystä minut otettiin osastolle komplikaatioiden takia ja lääkärit tekivät keisarinleikkauksen, Begum kertoo.

Elinsiirtoja paluumuuttajille



Ulkomailla asuvat kroonisia tauteja sairastavat pakistanilaiset palaavat maahan hoidettavaksi. Muhammad Kashif, 55, palasi hiljakkoin Malesiasta maksansiirtoleikkaukseen.

Kashifin mukaan Malesiassa maksansiirto olisi maksanut 7 000 USD. Se ei ollut pelkästään taloudellisesti mahdotonta, hän olisi myös tarvinnut siirrännäisen sukulaiseltaan.

– Ystäväni soitti minulle ja käski tulla takaisin leikattavaksi ilmaiseksi. Tulin synnyinseudulleni Khyber Pakhtunkhwan maakuntaan viime vuoden marraskuussa ja joulukuussa siirto tehtiin yhdessä maan huippusairaaloista, hän kertoo.

Kashifin tavoin Mushtari Gul, Saudi Arabiassa työskentelevä hoitaja sairastui vakavasti. Hänen munuaisensa lakkasivat toimimasta.

- Aluksi sain pari kuukautta dialyysihoitoa, mutta lääkärit suosittelivat munuaisen siirtoa, joka oli mahdotonta rahan ja luovuttajan puuttuessa, hän sanoo.

Gul on yksi niistä 235 ihmisestä, jotka ovat saaneet maksuttoman munuaissiirron SCP:n ansiosta. Hän sanoo, että muutoin se olisi ollut mahdotonta, 6 500 dollaria ei ole edullista edes varakkaille.

Tähän mennessä ohjelma on maksanut 80 miljoonaa US dollaria ja potilaita on hoidettu 1 100 sairaalassa eri puolilla maata.

Terveysmittarit nousussa



Pakistanin lääketieteen yhdistys PMA on tyytyväinen järjestelmään.

– Ennennäkemättömän ohjelman avulla ihmiset saavat hoitoa kalliissa sairaaloissa. Useimmat niistä, joilla ei olisi varaa sydänleikkaukseen, hyötyvät SCP:sta, sanoo PMA:n sihteeri tohtori Qaisar Sajjad.

Kansanterveyden asiantuntija tohtori Fayyaz Shah toteaa, että järjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi. Toisin kuin niissä maissa, joissa sairasvakuutusjärjestelmä toimii ihmisiltä perityillä vakuutusmaksuilla, Pakistanissa valtio maksaa hoitokulut suoraan vakuutusyhtiöille.

Ennen SCP:n voimaantuloa jokaista tuhatta elävänä syntynyttä kohden 41 lasta kuoli, nyt lapsikuolleisuus on laskenut 35:en. Shahin mukaan myös terveyttä mittaavat luvut ovat kohentuneet, kun köyhät ovat päässeet ajoissa hoitoon.

Potilaat saavat maksutta hoitoa elinsiirtojen lisäksi muihinkin sairauksiin ja toimenpiteisiin, kuten syöpiin ja sydänsairauksiin, mutta myös esimerkiksi tyrä- ja kaihileikkauksiin.

Shahin mukaan eniten SCP:sta hyötyvät naiset ja lapset, sitten syöpä-, sydän- ja dialyysipotilaat sekä virtsatieongelmista ja diabeteksesta kärsivät.

Lisäansiot kohoavat merkittäviksi



Gynekologi Naseem Akhtar sanoo ohjelman olevan siunaus naisille. Sen käynnistymisen jälkeen naisten kuolleisuus raskauskomplikaatioihin on vähentynyt merkittävästi.

– Henkilökuntamme myös työskentelee kovemmin, koska he hyötyvät SCP:sta taloudellisesti. Sairaalapotilaille tutkimukset ja lääkkeet ovat ilmaisia, Akhtar sanoo.

Akhtarin mukaan valtion vakuutusyhtiön ohjelma on osoittautunut hyödylliseksi sekä potilaille että hoitoa tarjoaville laitoksille.

Hoitaja Sania Ali tekee työtä sairaalassa ja kertoo palkkansa olevan 200 USD kuukaudessa, mutta SCP:n kautta hoidettavista potilaista kertyy 300 USD lisiä.

– Lääkärit, hoitajat ja ensihoitajat toivovat järjestelmän jatkuvan, sillä se on merkittävä palkanlisä, Ali toteaa.

– Järjestelmä ei ole auttanut vain köyhiä potilaita, se on myös merkittävä tulojen lähde yksityissairaaloille. Olemme todella kiireisiä ja henkilökunta tekee töitä kellon ympäri hoitaakseen enemmän potilaita ja tienatakseen enemmän, sanoo kansanterveyteen perehtynyt lääkäri Shah Raj.

Raj kertoo, että jokaisella perheellä on ohjelman puitteissa oikeus 4 500 dollarin hoitoihin vuodessa, maksa- ja munuaissiirroissa noin 20 000 dollarin hoitoihin.

