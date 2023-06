Suomen futismaajoukkue astahti eilen perjantaina yhden askeleen kohti ensi kesän EM-turnausta Saksassa. Olympiastadionin helteisessä illassa Huuhkajia kannusti 32 560 katsojaa, ja kiihkeässä mittelössä Slovenia meni nurin puhtaasti 2–0. Karsintalohko H:ssa juuri Slovenian ja Suomen arvellaan tiukimmin taistelevan suoraan EM-kisapaikkaan oikeuttavasta kakkossijasta. Tanskaa veikataan yleisimmin ykköseksi.

Karsinnat ovat totta kai vasta alussa, joten mitään sijoituksia on vielä turha jakaa. Vain kolme ottelua kymmenestä on takana, lohko on tasainen, ja monia ristiinpelaamisia takuulla tulee. Alkupelit ovat silti jo osoittaneet, että Markku Kanervan luotsaama Huuhkajat on keskittyneesti ja taistellen matkassa.

Millä keinoin Slovenia eilen taltutettiin?

Voiton avaimia olivat Suomen topparien tiivis rintama ja maalivahti Lukas Hradecký, ylipäätään ryhmän kunnon puolustuspeli, samoin kuin tehokas viimeistely harvahkoista hyökkäyksistä. Maalipaikkoja ei tuhlattu. Suomen 1–0-maali 13. minuutilla nikkaroitiin ensimmäisestä kunnon kuviosta: pallo tarkasti laitaan Teemu Pukille, joka jatkoi oikeaoppisen lujan maasyötön maalin eteen, missä Joel Pohjanpalo horjutti sopivasti sloveenitopparia ja latasi pallon voimalla verkkoon. Niin suoraviivaista, niin komeaa.

Toinenkin maali oli tehotyötä. Rasmus Schüllerin pallonriiston perään Pukki toi palloa keskellä jopa tovin miettien minne syöttää, ja ruokki tarkasti oikealla kirmaavaa Oliver Antmania, jonka maalaukaus upposi takakulmaan.

Kaksi viileää viimeistelyä, se riitti voittoon.

Slovenialla oli ensipuoliskolla liki 10 minuutin painostuskausi, josta selvittiin yhdellä tolppalaukauksella ja parilla viime hetken pelastuksella. Etenkin topparidebytantti Arttu Hoskonen kunnostautui blokeillaan.

Slovenia oli pelättyä vaisumpi, jotenkin jopa alistunut. Valmentaja Matjaž Kek kentän laidalla näytti monesti turhautumisensa saamattomaan joukkueeseensa. Voimme kuitenkin uskoa, että lokakuun vieraspelissä Sloveniassa Huuhkajat joutuu selvästi rajumpaan pöllytykseen.

Viime aikoina Suomen ryhmää on nuorennettu – ja onnistuneesti. Antman on tietysti aivan ykköstapaus, maaleja napsahtelee liki joka pelissä, mutta muitakin nuorukaisia alkaa hitsaantua rivistöön. Hoskonen astui mukaan kuin vanha tekijä, Anssi Suhonen on väläytellyt vähilläkin peliminuuteilla (eilen hänet lopussa kaadettiin pilkun arvoisesti; ei vihellystä), Matti Peltola vakuuttaa, ja eilen ensi minuuttinsa pelanneelta Daniel Håkansilta voimme odottaa paljon.

H-lohkon asetelma on tasapäinen, sillä kolmen pelikierroksen jäljiltä neljällä maalla on kuusi pistettä. Suomella on sikäli hyvin pullat uunissa, että vierastappio Tanskalle on jo kärsitty ja vierasvoitto Pohjois-Irlannista otettu. Vierailuista Kazakstanissa 7.9. ja Sloveniassa 14.10. kehkeytyy varmasti kuumia taisteluita – eikä kotipeleistäkään latinkia puuttune. Itse odotan ennen kaikkea Tanskan kohtaamista 10. syyskuuta Olympiastadionilla.

Futiskarsinnoista on sukeutumassa oikeanlainen jännitysnäytelmä. Kerran on jo näytetty, että arvokisoihin voi portti aueta Huuhkajille – ja että siellä pärjätään kunnialla. Tämä varmuus huokui eilisen ottelun jälkeen mixed zone -haastatteluissa, joissa useampikin pelaajamme vakuutti päämäärän siintävän kirkkaana ja realistisena edessä. Rasti kerrallaan.

Maanantaina klo 19 Huuhkajien lento jatkuu karsinnoissa, kun Olympiastadionilla vastaan juoksee San Marinon maajoukkue. KU raportoi ottelusta tuoreeltaan.