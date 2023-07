Maahanmuuttovirasto kilpailutti vastaanottokeskustoimintaa ja on avaamassa 17 uutta vastaanottokeskusta. Kilpailutuksessa voiton veivät sitten yksityiset vastaanottokeskukset.

Muutama hetki tämän kilpailutuksen tuloksen julkaisusta ilmoitti maahamuuttovirasto myös, että vastaanoton kuntamalli päättyy vuoden 2023 lopussa.

Meille tänne Suonenjoelle tuli Venäjän suorittaman täysin laittoman ja täysin tuomittavan hyökkäyksen seuraamuksena useita satoja ukrainalaisia pakoon sotaa ja sortoa.

Suonenjoella on erityinen suhde ukrainalaisiin, onhan heitä työskennellyt paikallisilla marjatiloilla jo vuosien ajan ja he ovat solmineet ystävyyssuhteita muun muassa marjanviljelijä perheisiin.

Useat marjatilalliset osallituivat ansiokkaasti, siihen toimintaan jolla saatiin ukrainalaiset turvaan ja paikkakunnalle, majoittaen perheitä tiloillaan.

Kuntamalli on erittäin onnistunut toimintatapa, jolla ukrainalaiset ovat saanneet oman asunnon ja päässeet osaksi meidän kantasuomalaisten arkea ja naapureiksi esimerkiksi minulle. On ollut ilo seurata pihalla leikkiviä lapsia, joiden naurusta kaikuu se turva, mitä he ovat nyt saanneet.

Malli, johon maahamuuttovirasto on palaamassa, on täysin väärä. Sodat eivät maailmasta lopu, ja uusien turvapaikanhakijoiden integraatio yhteiskuntaamme käy parhaitten kuntamallin mukaisesti, samassa pihapiirissä meidän muiden kanssa tasa-arvoisesti asuen.

Voin vain kuvitella sitä epävarmuuden määrää, mitä ukrainalaiset ympäri Suomea kuntamallin mukaisesti nyt asuen tuntevat, kun he mahdollisesti joutuvat jättämään jälleen kotinsa ja majoittumaan vastaaottokeskuksiin, kuka minnekin pitkin Suomea.

On äärimmäisen tärkeää, jos maahanmuuttovirasto ei pyörrä päätöstään, että ukrainalaiset saavat kaiken tarvittavan tuen ja tiedon kotikunnan hakemiseksi. Kotikunnan saatuaan he siirtyvät vastaaottopalveluista kokonaan kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaisiksi.

Humaaniuutta turvapaikkapäätöksiin!

Kirjoittaja on vasemmistoliittolainen Suonenjoen kaupunginhallituksen jäsen.