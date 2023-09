ILMOITUS ILMOITUS

Miesten futismaajoukkue jatkoi EM-karsintojaan Helsingin Olympiastadionilla. Sunnuntain lauhkeassa illassa lehterit olivat loppuunmyydyt – 32 571 katsojaa – kun Huuhkajia vastaan ryhmittyi H-karsintalohkon suosikki Tanska. Eteläkaarteessa reilu tuhat tanskalaisfania ylläpitivät omaa kovaäänistä kannatuskuoroaan.

Lohkon puolivälissä viiden ottelun jälkeen Suomi on kärjessä 12 pisteellä, kun torstaina kaatui Kazakstan vieraspelissä täpärästi 1–0. Tanskalla on 10 pistettä. (Kazakstan voitti tänään Pohjois-Irlannin 1–0 nousten kuudella pelillään 12 pisteeseen.)

Kazakstan-koitoksen jälkeen päävalmentaja Markku Kanerva vaihtoi aloituskokoonpanoa kolmen pelaajan verran: Benjamin Källman, Glen Kamara ja Matti Peltola korvasivat Joel Pohjanpalon, Oliver Antmanin ja Richard Jensenin. Muutokset viittasivat puolustuksellisempaan taktiikkaan – siltikin kuumimman hyökkääjämme Antmanin penkkivuoro oli oudohko veto.

Tanska aloitti lievästi halliten. Otetta sai Suomikin, ja ajoittain pallo kulki ketterin syöttöketjuin. Jo 12. minuutilla Suomi joutui vaihtamaan loukkaantuneen terrierimäisen Ilmari Niskasen Jere Uroseen. Kohta Tanskan puolustaja Rasmus Kristensen otti varoituksen.

Suomen Robert Ivanov taklasi keltaisen kortin arvoisesti, mutta Tanskan vaparin 25 metristä nappasi Lukas Hradecký varmasti näppeihinsä.

Puolen tunnin kohdalla peli oli yhä tasan, kummankaan pääsemättä selviin ylivoimajaksoihin. Teemu Pukin puolittainen läpijuoksu päättyi kutiin, jonka tanskalaispakki blokkasi.

Vissi varovaisuus tuntui paistavan tanskalaisten otteista. Yltiöpäistä hyökkäämistä ei harjoitettu, sillä heiltä tappio olisi ehdottomasti kielletty. Suomi pelasi astetta rohkeammin eikä häviö vielä katkaisisi tietä ensi kesän EM-kisoihin. Tasapeli pitäisi Suomen yksin lohkon keulassa.

Jakson lopulla Pukki karkasi taas osittain – ja Kristensen torjui hänen vetonsa. Kahden lisäaikaminuutin jälkeen tauolle pukukoppeihin painuttiin 0–0:ssa.

Ensipuoliskolla Suomi osasi sulkea Tanskan hyökkäysreitit tiiviisti, ja toisella neljävitosella vieraiden olisi pakko nostaa tehoja, mikäli kolmea pistettä mielivät viemisinään.

Tanska sai 50 minuutin kohdalla lähivaparin, vaan Huuhkaja-vahti Hradecký venytti maailmanluokan torjunnan.

Suomen Uronen sai 54. minuutilla varoituksen. Pukki oli jälleen karussa, mutta maalisyöttö kilpistyi puolustajan jalkaan.

Tanskan Christian Nørgaard ansaitsi varoituksen tunnin kohdalla. Samassa Suomi teki kolmoisvaihdon: Pukki, Nikolai Alho ja Rasmus Schüller tekivät tilaa Antmanille, Joel Pohjanpalolle ja Pyry Soirille. Tanska vaihtoi Jonas Windin Yussuf Poulseniin.

Peli aaltoili rajulla tempolla. Tanskan Poulsenia varoitettiin. Tanska myös vaihtoi Norgaardin Thomas Delanayhin. Pohjanpalokin sai kortin.

Tanska vaihtoi Rasmus Kristensenin ja Andreas Skov Olsenin Victor Kristianseniin ja Simon Kjaeriin.

Viimeisen 10 minuutin aikana kummankin joukkueen yritys oli kovaa. Källman vaihdettiin vielä Robert Tayloriin.

Sitten 86. minuutilla tuli Tanskan iskun paikka. Tarkalla lujalla alakulmavedollaan Pierre-Emile Højbjerg ohitti loistavasti pelanneen Lukas Hradeckýn.

Peli oli 0–1. Ikävä kyllä.

Päätteeksi Suomi sai vielä kulmapotkun.

Tanska-fanit lauloivat ja löivät rumpua riemuissaan.

Neljän lisäminuutin aikana Tanskan Joachim Andersen otti varoituksen.

Päätteeksi Suomi sai vielä kulmapotkun. Pohjanpalo puski palloon mutta ei maalia kohti. Puolalaistuomari Szymon Marciniak puhalsi sen jälkeen pilliin; Suomen taistelu ei nyt riittänyt voittoon eikä tasapeliinkään.

Tanska-pelistä jäi hivenen kaksinainen jälkimaku. Huuhkajien otteet olivat varmoja, osin itsevarmojakin, vaan kaikkein juonikkaimpia hyökkäyskuvioita ja läpijuoksuja ei tänään nähty. Tanska on kivikova ryhmä, joka pystyi hillitsemään Pukin, Pohjanpalon, Källmanin ja Antmanin tehoiskuja.

Tanska johtaa tällä hetkellä lohkoa 13 pisteellä, ja Suomella ja Kazakstanilla on yksi piste vähemmän. Kaksi parasta pääsee EM-kisoihin. Neljä mittelöä on vielä edessä, kaikki on vielä avoinna.

Suomi jatkaa karsintoja 14. lokakuuta vierasottelulla Sloveniassa.