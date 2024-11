⁠Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola toivoi viikonloppuna MTV Uutisten haastattelussa keskustelua jalkaväkimiinoista. Samaa mieltä oli Ylen Ykkösaamussa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala, jonka mukaan keskustelu jalkaväkimiinoista on nyt tarpeellista.

Suomi luopui kyseisistä aseista vuonna 2012 liittyessään mukaan jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela ei pidä ongelmana, että turvallisuuspolitiikasta käydään keskustelua. Hän kertoo kuitenkin KU:lle pitävänsä ongelmana sitä, että tässäkin keskustelussa unohtuu laajempi konteksti, eli kansainväliset sopimukset sekä sääntö- ja sopimuspohjainen järjestelmä.

ILMOITUS ILMOITUS

– Jos Suomi alkaa yksipuolisesti irtautua yhteisistä ja hyvin perustein solmituista sopimuksista, niin en pidä sitä länsimaiseen arvoyhteisöön kuuluvana toimintana, Koskela sanoo.

– Niinhän toimitaan viiteryhmässä, johon emme itänaapurimme tavoin halua kuulua, Koskela muistuttaa.

Minja Koskela torjuu ajatuksen Ottawan sopimuksesta irtautumisesta.

”Sopimukseen on liitytty aikanaan siksi, että miinat on nähty erityisen vaarallisina siviileille.”

– Sopimukseen on liitytty aikanaan siksi, että miinat on nähty erityisen vaarallisina siviileille. Sen jälkeen Puolustusvoimien suorituskykyä on korvattu muilla tavoilla, ja siinä on onnistuttu hyvin. Me emme voi edellyttää muita noudattamaan yhteisiä sopimuksia, jos itse suhtaudumme niihin opportunistisesti, Minja Koskela sanoo.

Venäjä hyötyy hötkyilystä

Kokoomuksen kansanedustaja, aikanaan itsekin Ottawan sopimuksen puolesta äänestänyt Timo Heinonen kirjoitti blogissaan viime viikon torstaina, että jalkaväkimiinakiellosta ja Ottawan sopimuksesta hyötyy vain Venäjä.

Minja Koskela on eri mieltä.

– Venäjä hyötyy nimenomaan siitä, että sääntöpohjaista ja ihmisoikeuksia puolustavaa maailmanjärjestystä aletaan nakertamaan hötkyilemällä ja irtautumalla yhdessä sovitusta. Tämä oli Heinoselta kontekstiton ja suorastaan hölmö heitto, Koskela moittii.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo, että jalkaväkimiinoista keskustellessa kannattaisi laittaa jäitä hattuun ja katsoa isoa kuvaa, eli kansainvälisten sopimusten merkitystä suhteessa esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen.