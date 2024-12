– Ilmastodiplomatia on elintärkeää, sillä edessämme olevat haasteet eivät rajoitu vain yhden kansakunnan alueelle. Savusumu, tulvat ja sulavat jäätiköt eivät kysy lupaa valtionrajojen ylittämiseen. Suurimmatkin sodat on ratkaistu vuoropuhelulla, ja meidän täytyy omaksua sama lähestymistapa ilmastokysymyksiin, Pakistanin ilmastoministeri Romina Khurshid Alam sanoo IPS:n haastattelussa Bakun ilmastokokouksessa.

Ilmastodiplomatialla olisi käyttöä myös Pakistanin ja naapurimaa Intian välillä.

– Katastrofit eivät kunnioita poliittisia tai maantieteellisiä rajoja, joten niiden torjunnan pitäisi myös ylittää valtioiden rajat.

Miksi Pakistanin lasten pitäisi kärsiä muualla tehtyjen päätösten vuoksi?

Unohdetut sitoumukset

Alam on turhautunut hitauteen, jolla Dubain ilmastokokouksessa sovittua korvausrahastoa on synnytetty. Rahastolla on tarkoitus hyvittää kehitysmaiden kokemia ilmaston muuttumiseen liittyviä luonnononnettomuuksia.

– Me maksamme muiden aiheuttamista ongelmista. Vaikka kasvihuonepäästömme ovat minimaalisia globaalisti, meidän odotetaan tekevän enemmän samalla kun teollisuusmaat viivyttelevät sitoumustensa täyttämisessä, Alam toteaa.

– Mitä on tapahtunut sitoumuksille? Missä on rahoitus? Jokaisessa kokouksessa annetaan lupauksia, mutta kovin harvoin ne muuttuvat toiminnaksi. Kehittyneiden valtioiden tulisi luopua uusien sitoumusten antamisesta ennen kuin ovat täyttäneet entiset.

– Ei ole kyse vain rahan lupaamisesta – on kyse myös siitä, että taataan rahojen päätyminen niitä tarvitseville maille. Mekanismeja täytyy yksinkertaistaa, jotta valtiot voivat päästä käsiksi varoihin, jotka niille kuuluvat.

Ihmisoikeudetkin vaarassa

Alam ei näe ilmastokriisiä vain ympäristökysymyksenä, vaan myös vakavana ihmisoikeusloukkauksena.

– Kehittyneet maat puhuvat usein ihmisoikeuksien puolesta, mutta eivät tunnista oikeuksia, joita ilmastonmuutoksen vuoksi loukataan. Ihmishenkien, kotien ja elinkeinojen menetykset Pakistanin kaltaisissa maissa ovat suoraa seurausta vauraampien valtioiden toimimattomuudesta.

– Pakistanin lapset menettävät oikeutensa koulutukseen savusumun ja tulvien vuoksi. Miten me pystyisimme tarjoamaan lapsille ympäristökasvatusta, kun he eivät voi edes turvallisesti matkata kouluun? Miksi Pakistanin lasten pitäisi kärsiä muualla tehtyjen päätösten vuoksi?

Alam vaatii ilmasto-oikeudenmukaisuutta, joka sisältäisi koulutuksen kaltaisten perusihmisoikeuksien varjelun.

Humanitaarisen linssin läpi

Alam on vaatinut kansainvälisen ilmastotuomioistuimen perustamista puolustamaan ilmastonmuutoksesta raskaimmin kärsivien oikeuksia. Tuomioistuin auttaisi haavoittuvia valtioita hakemaan korvauksia ja vaatimaan rikkaita maita kantamaan vastuunsa ja täyttämään sitoumuksensa.

Kansainvälisen yhteisön tulisi katsella ilmastokriisiä humanitaarisen linssin läpi.

– Kyse on ihmiskunnasta ja ihmislajista. Aurinko paistaa meille kaikille, eivätkä katastrofit valikoi uhrejaan. Kaikista eroistamme huolimatta meidän täytyy yhdessä kohdata tämä haaste, Alam tähdentää.