Perussuomalaisilla ei mene kaksisesti. Kannatus on ollut laskussa jo tovin samalla kun oppositiojohtaja demarit perussuomalaisten harmiksi purjehtii kannatushuipussa. Perussuomalaisten kannatus on sukeltanut selkeästi enemmän kuin pääministeripuolue kokoomuksen. Luultavasti kyse on siitä, että perussuomalaiset täytti vahingossa vaalilupauksensa väärän puolueen kannattajille: kokoomuksen kannattajat saivat, mitä tilasivat eli leikkauksia ja veronalennuksia.

Perussuomalaisia rivipoliitikkoja kun seuraa, näyttää, että talouspolitiikka on kokonaan lopetettu Suomesta. Ainakaan siitä ei hiiskuta sanaakaan. Paljon kiinnostavampiakin asioita kun tapahtuu maailmalla. Presidentti Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvalloissa on jatkossa vain kaksi sukupuolta, sai aikaan yleistä juhlintaa perussuomalaisten poliitikkojen someseinillä. Samoin Afrikan tähdestä riitti paljon sanottavaa.

Perussuomalaisten käytöksen ymmärtämiseen on tarjolla yksinkertainen yhtälö: Mitä enemmän kannatus laskee, sitä enemmän kulttuurisoditaan, eikä ainakaan puhuta hallituksen talouspolitiikasta. Yleisesti puolue on onnistunut saamaan kannatuksensa eduskuntavaalien alla kovaan nousuun juuri lupailemalla älyttömiä ja toisaalta ratsastamalla erilaisilla kulttuurisota-aiheilla. Oikeistokonservatismi onnistuu usein tunnistamaan ihmisten tyytymättömyyden ja vihan, mutta ohjaa sen toisten yhtä huonossa asemassa olevien niskaan.

Oikeistokonservatiivien erityinen vahvuus niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa onkin kääntää jokainen keskustelu kulttuuriseksi kaunaksi.

Yhdysvalloissa saatiin presidentti Trumpin virkaanastujaisissa hyvä opetus siitä, miten oikeistokonservatismi puhuttelee ihmisiä. Joukko maailman rikkaimpia kokoontui kongressitalolle julistamaan terveen järjen ja tavallisen ihmisen paluuta vallankahvaan. Teknologiamiljardöörit, jotka tienaavat omaisuuksia monitoroimalla meidän kaikkien käytöstä, taputtavat muiden mukana: kyllä, nyt loppuu woketus, sukupuolia on vain kaksi, ja tavalliset amerikkalaiset pääsevät esiin!

Talous harvoin on sellaisenaan puheenaiheena. Ennemmin keskustelu on muotoa "sinulla menee taloudellisesti huonosti, koska tuolla erivärisellä naapurillasi menee hyvin".

Vasemmisto taas parhaimmillaan toimii juuri päinvastoin ja kääntää kulttuuriset keskustelut takaisin talouteen: sinulla ja erivärisellä naapurillasi on yhteinen intressi ja mahdollisuus liittoutua vallan ja omaisuuden uusjaon nimissä! Tässä onkin mahdollisesti ainoa tapa, jolla mihinkään kulttuurisotakeskusteluihin kannattaa osallistua: yrittämällä ohjata ne takaisin valta- ja omistussuhteisiin.

Kun perussuomalaisten kannatuslasku jatkuu, on vasemmistolla erinomainen mahdollisuus nostaa esiin, miten tämä ”työväenpuolue” petti äänestäjänsä taas kerran perin pohjin ja yrittää nyt paeta kaunapolitiikan taakse. Moni perussuomalaisten kannattaja varmasti tällä hetkellä pohtii, onko woken tuhoaminen tosiaan toimeentulotukea tärkeämpi asia, kun kukaan ei oikein osaa edes määritellä, mitä se woke on.

Toimeentulotuki kun on hyvin konkreettinen asia monien ihmisten elämässä. Ihmisten, jotka ehkä äänestivät perussuomalaisia paremman elämän toivossa, mutta saivatkin vastineeksi vain joukon lautapeleistä ja transurheilijoista kohkaavia tyhjäntoimittajia.