On aurinkoinen sunnuntaipäivä Itä-Helsingin Vuosaaressa. Kolmisenkymmentä ihmistä on kerääntynyt Vuotalon kulttuurikeskuksen pihalle. Ihmisjoukon keskellä toppatakkiin, pipoon ja verkkarihousuihin sonnustautunut mies kertoo paikallaolijoille kaupunginosan historiasta ja tulevaisuudesta. Hän on Helsingin apulaispormestari, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, ja olemme hänen järjestämällään pormestarikävelyllä.

Arhinmäen pormestarikävelyt ovat olleet eräänlaisia vaalitilaisuuksia, joissa paikallaan olon sijasta kierretään kävellen ympäri Helsingin kaupunginosia. Politiikan puhumisen lisäksi kävelyillä Arhinmäki kertoo anekdootteja pääkaupungin historiasta – ja osallistujat saavat ajattelemisen aiheiden lisäksi raitista ilmaa ja liikuntaa.

Yleisön joukossa on paikallisten lisäksi myös muita helsinkiläisiä. Mukana on työssäkäyviä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Ja onpa mukana yksi koirakin.

Kävelyjä lähiöissä

Arhinmäki kertoo KU:lle, että pormestarikävelyt ovat ideana oikeastaan jatkoa suosituille Kulttuuripormestarin lukupiireille, joita hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa.

– Ajattelen niin, että joka vaalikampanjassa pitää tehdä jotain uutta. Lukupiireistä tuli niin paljon positiivista palautetta, että halusin rakentaa niiden ympärille jotain ja samalla tuoda kampanjaan jotain liikunnallisuutta. Olen kiinnittänyt huomiota myös siihen, että erilaiset kävelytapahtumat ovat maailmalla aika suosittuja.

Aikaisemmin pormestarikävelyillä on käyty Kalliossa, Kannelmäessä, Käpylässä, Kontulassa ja Pasilassa. Ennen kuntavaaleja Arhinmäki vie ihmisiä kävelyille vielä Laajasaloon ja Herttoniemeen, mutta nyt ollaan Vuosaaressa.

Arhinmäki kertoo kävelyn alussa Vuotalon pihalla, että Vuosaaren alue liitettiin Helsinkiin aikanaan Helsingin maalaiskunnasta eli nykyisestä Vantaasta. Silloin Vantaa menetti suurimman osan rannikostaan. Vuosaaren asukasluku on noin 40 000, eli jos kaupunginosa olisi oma itsenäinen kuntansa, olisi se Suomen 29. suurin. Väestömäärältään Vuosaari on Kirkkonummea pienempi, mutta esimerkiksi Raumaa suurempi.

Itse kävelyn marssireitti kulkee Vuotalolta Ulappasaarentien terassitalojen kautta Vuosaaren kartionmuotoisen vanhan lämpökeskuksen luokse. Sieltä matka jatkuu leikkipuisto Lohikäärmepuiston ohi kohti Vuosaaren uusia tornitaloja ja Aurinkolahden uimarantaa. Pysähdysten kohdalla Paavo Arhinmäki puhuu asuntojen hinnoista, julkisesta liikenteestä, kulttuuripalvelujen saatavuudesta ja leikkipuistojen suunnittelusta.

Asuminen, luonto ja sote puhuttavat



Osallistujat eivät ole vain passiivisia kuuntelijoita, vaan ihmiset kyselevät apulaispormestarilta arkeen ja Helsingissä asumiseen liittyvästä.

– Asumisen hinnasta tullaan juttelemaan, ja asuntojen rakentamisesta kysytään nyt paljon. Halutaan tietää, miksi Helsinkiin rakennetaan lisää, Paavo Arhinmäki sanoo.

– Myös lähiluonnosta ja ympäristöasioista puhutaan paljon. Tällä kävelyllä puheenaiheeksi nousi myös Vuosaaren terveysaseman tulevaisuus, koska mukana oli paikallisia ihmisiä, joita asia koskettaa, Arhinmäki kertoo.

Kävelyllä Arhinmäki puhuu myös lähiöiden kehittämisen tärkeydestä. Suurin osa helsinkiläisistä asuu lähiöissä, mutta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenistä valtaosa asuu kantakaupungeissa. Se tarkoittaa sitä, että lähiöiden ihmisten on vaikeampi saada ääntään kuuluviin päätöksenteossa.

Lisäksi julkisuudessa on puhuttu paljon Helsingin keskustan näivettymisestä ja keskustan elinvoiman kehittämisestä. Paavo Arhinmäki katsoo, että yhtä paljon pitäisi keskittyä lähiöiden ja niiden palveluiden kehittämiseen.