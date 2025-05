Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen käytti tänään tiistaina poikkeuksellisen suorasanaisen puheenvuoron liiton valtuuston kokouksessa Helsingissä. Lehtonen kiitti liiton jäseniä raskaan neuvottelukierroksen onnistuneesta läpiviennistä, mutta varoitti, että saavutetun työrauhan jatkuminen ei ole enää itsestäänselvyys.

– Teimme vastuullisen kolmen vuoden sopimuksen, mutta sovimme myös, että sopimus voidaan avata, jos työmarkkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti. Ja nyt ne ovat muuttuvat – eivät työnantajan toimesta, vaan maan hallituksen toimesta, Lehtonen sanoi.

– Olen pettynyt. Minulla on tunne, että kannoimme vastuuta, mutta vastuun kantaminen ei kannata.

Hän varoitti, että jos maan hallitus ryhtyy aktiivisesti murtamaan työmarkkinajärjestelmää, se horjuttaa koko sopimisen pohjaa.

– Tällöin meidän on kysyttävä: voiko kolmas vuosi toteutua, jos järjestelmän pohjaa tällä tavalla rapautetaan?, Turja Lehtonen jyrähti.

Teollisuusliiton varapuheenjohtajan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus ei ainoastaan rajoita lakko-oikeutta ja aseta työmarkkinamallia uusiksi, vaan toimii systemaattisesti järjestäytynyttä ammattiyhdistysliikettä vastaan.

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on suunnitelma poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

– Tämä ei ole yksittäinen toimi. Tämä on osa päätösten sarjaa, jolla halutaan heikentää järjestäytymistä, Lehtonen sanoi puheessaan.

Paskat talkoot

Turja Lehtonen korosti, että työehtosopimukset ovat enemmän kuin juridisia papereita – ne ovat luottamuksen osoitus ja vakaan työelämän perusta. Hallituksen toimet, kuten sovittelujärjestelmän painottuminen työnantajamyönteiseksi ja jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen, horjuttavat tätä perustaa.

– Jos hallitus repii järjestelmää rikki, me emme voi olla se osapuoli, joka yksin pitää pöytää pystyssä, hän painotti.

Lehtonen kritisoi myös sitä, että hallitus väittää verovähennysoikeuden poiston koskevan ”symmetrisesti” sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjä.

– Suoraan sanoen: epäilen tätä suuresti!, hän totesi.

”Viime vuonna Orpo julisti, että hyväosaiset osallistuvat sopeutukseen. Ne talkoot kestivät yhden vuoden.”

Hallituksen kehysriihen päätökset saivat Lehtoselta täystyrmäyksen. Hänen mukaansa hallitus jakaa veronalennuksia hyväosaisille samalla, kun pienituloisilta ja työttömiltä leikataan.

– Viime vuonna Orpo julisti, että hyväosaiset osallistuvat sopeutukseen. Ne talkoot kestivät yhden vuoden. Nyt he saavat jo taas roimat veronalennukset. Joku sanoisi: ”paskat talkoot”, Lehtonen tylytti.

Lehtosen mukaan hallitus on käytännössä luopunut tavoitteestaan velkaantumisen taittamiseksi ja ottaa käyttöön kalliita rahoituskeinoja, jotka lisäävät pitkän aikavälin taloudellista riskiä.

Työntekijän kunnianpalautus

Puheensa loppupuolella Lehtonen painotti, että seuraavan hallituskauden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu nykyisen hallituksen rikkomien rakenteiden korjaaminen. Hän puhui ”työntekijän kunnianpalautuksesta” ja esitti konkreettisia tavoitteita tulevaisuuden työmarkkinapolitiikalle: tällaisia ovat esimerkiksi verovähennysoikeuden palauttaminen tai muu järjestäytymisen tukeminen, työntekijän irtisanomissuojan ja työttömyysturvan parantaminen, reilu talous- ja tulopolitiikka, jossa pieni- ja keskituloiset ovat keskiössä sekä työmarkkinamallin korjaaminen vakaammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

– Me emme ole vastarintaliike. Me olemme uudistava liike. Meillä on näkemystä, kokemusta ja mandaatti, joka kumpuaa työntekijöiden puolustamisesta, Lehtonen linjasi.

Puheensa lopuksi Turja Lehtonen muistutti järjestäytymisen tärkeydestä ja siitä, kuinka liiton voima rakentuu ennen kaikkea sen jäsenistä:

– Nyt jos koskaan kannattaa liittyä liittoon. Yksi jäsen lisää on yksi ääni lisää oikeudenmukaisemman työelämän puolesta, hän totesi.

