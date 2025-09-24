Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Orpon hallitusta vetämään pois esityksensä toimeentulotuen leikkauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuosien 2024–2027 indeksijäädytykset ja toimeentulotukeen tehtävät leikkaukset eivät ole ongelmattomia perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valossa, kun otetaan huomioon yhteisvaikutukset eri ihmisryhmiin.

– Pääministeri Orpo lupasi hallituskauden alussa, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia. Nyt jopa ministeriön omat arviot osoittavat toimien menevän liian pitkälle etenkin kun lapsiköyhyyttä kasvatetaan. Kohtuuton esitys toimeentulotuen leikkaamisesta on peruttava, Koskela sanoo.

Toimeentulotuki on paikannut ensisijaisiin etuuksiin tehtäviä leikkauksia, mutta STM:n mukaan hallituksen esittämät kiristykset toimeentulotukeen heikentävät tätä vaikutusta. Ministeriön mukaan tämä on ongelmallista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, etenkin viimesijaista etuutta saavien lasten ja yksinhuoltajaperheiden ja yksinasuvien asuvien kannalta.

STM arvioi, että leikkaukset tiputtavat 31 000 lasta köyhyysrajan alle. Arvio uusien köyhien lasten määrästä on kasvanut koko hallituskauden ajan.

– Toimeentulotuen leikkauksia ei voi perustella taloudellisella välttämättömyydellä. 70 miljoonan säästö on alle kymmenesosa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa suuryrityksien ja rikkaiden verotusta. Ihmisoikeuksia vaarantavia ja lapsiköyhyyttä lisääviä päätöksiä ei pidä toteuttaa vain siksi, jotta rikkaiden verotusta voidaan keventää, Koskela sanoo.