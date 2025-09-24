ILMOITUS ILMOITUS

Työttömyys rikkoi elokuussa 10 prosentin rajan ensi kertaa 2000-luvulla, kertoivat tiistaina julkistetut tilastot. Nyt jos koskaan työvoimapalveluiden pitäisi olla tehokäytössä, mutta SAK:n tutkimuksen mukaan työttömät työnhakijat osallistuvatkin aiempaa vähemmän työvoimapalveluihin kuten koulutukseen.

SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski pitää tulosta yhtenä osoituksena hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta.

– Hallituksen pitäisi nyt panostaa yhdessä kuntien kanssa työttömien palveluihin, erityisesti koulutukseen. Työnhakijoiden osaamisen parantaminen nopeuttaisi heidän työllistymistään ja ehkäisisi työvoimapulaa, sitten kun talous lähtee kasvuun, Heinikoski sanoo SAK:n verkkosivuilla.

SAK:n työttömyysbarometrin perusteella vain noin kolmasosa työnhakijoista oli osallistunut työvoimaviranomaisten palveluihin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Koulutuksiin osallistui noin 10 prosenttia työttömistä, palkkatuettuun 9 prosenttia.

Heinikosken mukaan työttömyysbarometrin tulos kertoo siitä, että työvoimapalvelut ovat nykyisessä korkean työttömyyden tilanteessa aliresursoituja. Rahaa tulisi korvamerkitä koulutuksen lisäksi erityisesti palkkatukeen, jota maksetaan työnantajalle, jos hän palkkaa pitkäaikaistyöttömän.

Palkkatuki ei Orpon hallituksen päätöksellä enää kerrytä työssäoloehtoa ja sen käyttö on vähentynyt.

Suurella osalla työttömiä on korkeintaan toisen asteen tutkinto. Heinikosken mukaan nyt olisi tärkeää parantaa kaikkien työttömien mahdollisuuksia koulutukseen. Myös työvoimakoulutuksen käyttöä tulisi lisätä.

Vaikeus päästä työvoimapalveluihin korostuu erityisesti vanhemmilla työttömillä.

– Vaikean ja koko ajan pitkittyvän työttömyystilanteen aikana hallitus ei voi vain katsoa tilannetta sivusta vaan sen pitää nyt toimia.

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen tuoreimmassa elokuun julkaisussa työttömien aktivointiaste oli 20,2 prosenttia, mikä on 7,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.