Turun seudun vasemmistolaisen liikkeen useissa avaintehtävissä vaikuttanut Harri Merisaari menehtyi heinäkuun lopulla pitkäaikaiseen sairauteen. Harrin kädenjälki näkyy niin Turun vasemmistoliiton toiminnassa kuin alueen kunnallisessa ja seudullisessa päätöksenteossa.

Harri edusti vasemmistoa kolmen vuosikymmenen ajan Varsinais-Suomen seutukaavaliitossa ja maakuntahallituksessa ja useita vuosia Turun kaupunginhallituksen varajäsenenä sekä Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestön puheenjohtajana . Vasemmistoliiton toiminnan taloutta turvaavaa Turun itäistä järjestöyhdistystä hän johti yli 30 vuotta.

Harri tunnettiin rauhallisena, harkitsevana ihmisenä, joka tuli toimeen myös erilaisen taustan ja mielipiteen omaavien henkilöiden kanssa. Hän pyrki päätöksiä tehtäessä ratkaisuihin, joihin mahdollisimman moni voi sitoutua.

Harri syntyi työläisperheeseen, sodan keskelle, isän ollessa komennettuna rintamalle. Sodan jälkeen lapsuuden perhe, kaikkiaan viisi poikaa sekä jo vauvaiässä tuberkuloosiin menehtynyt sisar, asettuivat asumaan Turun Mäntymäkeen, vastavalmistuneelle kaupungin vuokrataloalueelle, jonka pihat vilisivät lapsia. Lapsuuden ja nuoruuden kavereita Harrille löytyi myös urheilutoiminnasta. Veljiensä tavoin Harri suunnisti Työväen urheiluliiton seuran, Turun Visojen riveissä. Jalkapallokentillä peliminuutteja kertyi Turun Tovereiden juniorijoukkueessa.

Harri oli eteenpäin katsova ja pyrkivä ihminen. Ammattikoulun jälkeen hän työskenteli metallimiehenä ja valmistuttuaan teknikoksi energia-alan moninaisissa tehtävissä.

Merisaaren veljekset lähtivät nuoruusiässä mukaan SKDL:n toimintaan, sen maltilliseen ja yhteistyökykyiseen siipeen. Perhettä järkytti syvästi Harrin kansanedustajana toimineen isoveljen Arton tapaturmainen kuolema Rissalan lento-onnettomuudessa vuonna 1978. Vähä-Heikkilän Työväenyhdistys Into, yksi Turun seudun vanhimmista työväenyhdistyksistä, toimi pitkään Harrin ja hänen veljiensä ansiosta.

Vanhemmalla iällä löytyi teatteriharrastus. Harri ja Annikki olivat mukana viime vuosiin asti kuuden pariskunnan vuonna 1991 aloittamilla iloisilla kesäteatteriretkillä. Samalla tutustuttiin laajasti eteläisen Suomen muuhunkin kulttuuritarjontaan

Perhe oli Harrille sydämen asia. Avioliitto nuoruuden rakkauden Annikin kanssa jatkui yli 60 vuoden ajan. Perheeseen syntyi kaksi poikaa ja Harri oli kolmen lapsenlapsen huolehtiva isoisä.

Pekka Heikkilä

Tauno Hovirinta

Rauno Merisaari

Kirjoittajat ovat Harrin järjestötovereita ja ystäviä sekä hänen veljensä