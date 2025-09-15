SEL:n entinen Länsi-Suomen aluesihteeri Markku Alajärvi kuoli Turussa 7. kesäkuuta 2025 nopeasti edenneeseen sairauteen vain kaksi päivää ennen 80-vuotispäiväänsä. Alajärvi oli syntynyt 9. kesäkuuta 1945 Askaisissa Turun saaristossa. Hänen synnyinkotinsa Livonsaaressa säilyi Alajärvelle loppuun asti rakkaana paikkana, jossa lähellä olivat hänelle niin tärkeät meri ja kalastusharrastus

Nuorena Alajärvi opiskeli talonrakennusta, mutta päätyi töihin elintarvikealalle trukinkuljettajaksi Raisio Yhtymään ja Turun Munaan. Hän oli 1960-luvun lopussa rauhanturvaajana Kyproksella, josta palattuaan hän meni takaisin töihin Raisio Yhtymään ja tempautui mukaan ammattiyhdistystoimintaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa. Hän sai työkavereiltaan luottamusta ja hoiti heidän asioitaan muun muassa varapääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävissä.

Varsinaisen elämäntyönsä Markku Alajärvi teki ay-toimitsijana. Hän aloitti työt liitossa SEL:n jäsenten palveluksessa vuonna 1978 ja jäi eläkkeelle vuonna 2005. Alajärvi oli vanhan liiton ay-toimitsija. Hän oli aina läsnä ihmisille, taitava organisoimaan sekä valmis auttamaan ja laittamaan itsensä likoon muiden puolesta. Työssään aluesihteerinä hän ei hoitanut pelkästään jäsenten työehtoja, vaan myös ihmisiä kuuntelemalla heidän huoliaan ja tukemalla heitä.

Vanhemmat selliläisten sukupolvet muistavat Markku Alajärven suurena persoonana, joka tunnettiin hurtista huumoristaan ja suorapuheisuudestaan. Hän ei välittänyt, oliko vastassa ”herra vai narri”, vaan sanoi asiat aina suoraan. Alajärvi oli henkeen ja vereen ay-ihminen, joka seisoi sanojensa takana, vaikka raastupaan asti, kuten vuonna 1976 tehtaan portilla lakkovahtina toimiessaan.

Eläkkeelle jäämisensä jälkeen Alajärvi ehti pyörittää lähes 20 vuotta Länsi-Suomen elintarvikealan senioreiden toimintaa puolisonsa Tuulan kanssa. Eläkeläisten porukalla kokoonnuttiin sekä tehtiin lukuisia hienoja reissuja Suomessa ja naapurimaissa. Monessa taisteluparina oli mukana Rauno, joka oli Markun pitkäaikainen ja läheinen ystävä.

Alajärvi oli vakaumuksellinen vasemmistolainen. Hän seurasi politiikkaa ja työmarkkinoita tiiviisti kuolemaansa saakka ja seurasi ylpeydellä poliittisesti aktiivisia tyttäriään Katria ja Kaisaa. Hän toimi itsekin aikoinaan pitkään politiikassa SKDL:n kaupunginvaltuutettuna Raisiossa. Alajärvi nautti suuresti ajastaan lastenlastensa kanssa. Hän oli intohimoinen penkkiurheilija, mutta myös kova lukemaan ja erityisen kiinnostunut historiasta.

Markku Alajärven mökille Livonsaareen olivat aina tervetulleita niin ystävät kuin vieraat. Nyt mökin pihalle istutetaan hänen muistolleen vankka ja vanttera mänty, juuri sellainen kuin Markku itsekin oli.

Markkua jäivät kaipaamaan puoliso Tuula, tyttäret Katri ja Kaisa, lapsenlapset sekä laaja joukko läheisiä, ystäviä ja tuttuja. Suuri sydän ja lämmin käsi on poissa, mutta elämä ja taistelu jatkuu.