ILMOITUS ILMOITUS

Välikysymyskeskustelussa Palestiinan tunnustamisesta ei tiistaina ilmennyt uutta. Välikysymykseen vastannut pääministeri Petteri Orpo toisti hallituksen jo tutuksi tulleen kannan: Palestiina voidaan tunnustaa osana kahden valtion mallia, kun edellytykset täyttyvät.

Edellytyksiin kuuluu Palestiinan sitoutuminen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon sekä turvallisuusjärjestelyihin Israelille.

– Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että EU:n terroristijärjestöksi listaamalla Hamasilla tai millään muulla Israelin tuhoamiseen tähtäävällä ryhmittymällä ei voi olla minkäänlaista roolia Palestiinan hallinnossa tai tulevaisuuden rakentamisessa, Orpo tarkensi.

Hamasin hallussa olevat panttivangit on vapautettava välittömästi, ja palestiinalaishallinnon on sitouduttava Hamasin aseistariisuntaan, palestiinalaisvaltion demilitarisointiin sekä edettävä omassa reformissaan.

– Hallitus on valmis etenemään Palestiinan tunnustamisessa näiden ehtojen täytyttyä, Orpo lupasi.

Hallituskumppani perussuomalaiset ei tällaista lupausta antanut. Sen puheenvuorossa Palestiinan tunnustamista voidaan korkeintaan harkinta, jos edellytykset täyttyvät. Lisäksi perussuomalaiset antaisi Israelille eräänlaisen veto-oikeuden asiaan. Pääministeri Benjamin Netanjahun elämäntyö tähtää siihen, että kahden valtion malli ei toteudu.

Selkärangatonta toimettomuutta



Vasemmistoliiton puheenvuorossa Mai Kivelä muistutti, että Suomi ei ole tunnustanut Palestiinaa, vaikka Suomi kannattaa Lähi-idän kriisiin kahden valtion mallia. Lisäksi monet muut eurooppalaiset valtiot ovat jo tunnustanet Palestiinan ja Suomi sanoo ”tekevänsä kaikkensa” Gazan tilanteen parantamiseksi.

Kivelän mielestä tämä on selkärangatonta toimettomuutta.

– Monelle suomalaiselle on ollut syvästi järkyttävää huomata elävänsä maassa, jonka toimettomuus jää historiankirjoihin.

Kivelä muistutti, että kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella maalla on velvollisuus estää kansanmurha.

– Palestiina pitää tunnustaa nyt, mutta se ei tietenkään yksinään riitä. Suomen ja EU:n on käytettävä konkreettisia toimia, joilla se voi painostaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeuden räikeät loukkaukset ja palestiinalaisten tappamisen.

Gazan potilaita otettava vastaan



Kivelän mielestä EU:n on jäädytettävä assosiaatiosopimus Israelin kanssa ja langetettava Israelille kovat kauppapakotteet. Lisäksi Israelin laittomasti miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonti on kiellettävä, ja kaikki asekauppa Israelin kanssa on lopetettava.

Vasemmistoliiton mukaan Suomen tulee myös ilmoittaa valmiudesta ottaa vastaan Gazasta evakuoituja potilaita, kuten ukrainalaisten kohdalla.

– Onko Suomi osoittanut olevansa valmis näihin? Ei ole. Orpon hallitus on tietoisesti valinnut toimettomuuden. Ja toimettomuus on tuen osoitus kansanmurhan jatkumiselle.

Palestiinan tunnustamista vaativat keskustelussa myös SDP, vihreät ja keskusta.