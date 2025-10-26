Nälän määrä maailmassa on kääntynyt laskuun. YK:n ruokaturvaraportissa The State of Food Security and Nutirition in the World 2025 (SOFI 2025) kerrotaan nälästä kärsivien ihmisten määrän vähenneen vuosien 2023 ja 2024 välisenä aikana 8,5 prosentista 8,2 prosenttiin.

Merkittävä osuus myönteiseen kehitykseen on ollut Latinalaisen Amerikan ja Karibian mailla. Vuonna 2024 aliravitsemus vaikutti 5,1 prosenttiin alueen ihmisistä, kun 2020–2021 luku oli prosentin suurempi. Kohtalainen tai vaikea ruokaturvattomuus väheni neljässä vuodessa 33,7 prosentista 25,2 prosenttiin, enemmän kuin missään muualla maailmassa.

Alueen maista viisi – Chile, Costa Rica, Guyana, Uruguay ja Brasilia – on poistunut nälkäkartalta, kiitos koordinoidun talous-, terveys-, koulutus-, maatalous- ja sosiaaliturvapolitiikan eli nälän rakenteellisiin tekijöihin puuttumisen.

Erot ovat kuitenkin suuria. Kolumbia vähensi nälkää 3,9 prosentilla aluepolitiikalla ja perhetiloja tukemalla, Dominikaanisen tasavallan monialaisella lähestymistavalla laskua on kertynyt 17 prosenttia parissakymmenessä vuodessa.

Panama ja Guatemala ovat vähentäneet nälkää, mutta aliravitsemus on edelleen ongelma. Ecuador ja El Salvador ovat saman ristiriidan äärellä – nälkä vähenee, mutta ruokaturvattomuus lisääntyy.

Ylipaino ja lihavuus uusina riesoina

Myönteinen kehitys ei peitä epämukavaa totuutta: edistys ei tavoita kaikkia tasapuolisesti. SOFI 2025 raportissa huomautetaan, että samaan aikaan, kun joissakin maissa nälkä vähenee, toisilla on ongelmia esimerkiksi lasten hidastuneen kasvun, ylipainon ja lihavuuden kanssa.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa 141 elää miljoonaa lihavaa aikuista ja neljä miljoonaa yli viisivuotiasta ylipainoista lasta.

Venezuelassa nälkä on huvennut 5,9 prosentilla, mutta ruuan hinnan korotuspaineet jatkuvat. Meksikossa nälkä väheni 2,7 prosenttia, mutta aikuisten ylipainoisuus on yleisempää kuin alueella keskimäärin. Vuonna 2022 meksikolaisaikuisista 36 prosenttia oli ylipainoisia. Myös Argentiinassa lasten ylipainoisuus ja aikuisten lihavuus ovat lisääntyneet.

Suurimmat ongelmat löytyvät Karibialta. Väestöstä 17,5 prosenttia on aliravittuja ja terveellinen ruoka on kallista. Haitin kriisin kuuluu maailman pahimpiin, siellä nälästä kärsii 54,2 prosenttia väestöstä.

SOFI 2025 raportin yhteenvetona todetaan, että ne Latinalaisen Amerikan maat, jotka ovat vähentäneet nälkää hankalissa olosuhteissa, jakavat yhteisen lähestymistavan. Siihen kuuluvat vahva ja hyvin kohdennettu sosiaaliturvajärjestelmä, joka kykenee pehmentämään kriisien vaikutuksia, politiikka, joka vahvistaa paikallista tuotantoa, mukaan ottavat arvoketju ja markkinoille pääsy, perheviljelyn tukeminen ja ympäristön kestävyydestä huolehtiminen.