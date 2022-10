Kiista EU:n ennallistamisasetuksesta kovenee Suomessa ja menee jo henkilökohtaisuuksiin. SDP:n kansanedustaja Kim Berg syytti tiistai-iltana vihreiden europarlamentaarikon Ville Niinistön vaikeuttavan hallitusyhteistyötä tämän arvosteltua kovin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaa asiassa. Marin sanoi sunnuntaina, että Suomi voi äänestää asetusta vastaan EU:ssa.

Berg syytti Niinistön pelaavan puheenjohtajapeliä tai yrittävän johtaa vihreitä Brysselistä käsin.

– Toisin kuin Niinistö pyrkii esittämään, ei hallituksessa väännetä itse tavoitteesta eli luontokadon pysäyttämisestä vaan keinoista, joilla siihen päästään. Unionin päätöksenteossa on otettava huomioon jäsenmaiden kansalliset olosuhteet ja koko hallituksen tehtävä on edistää Suomen kansallista etua, Berg kertoi tiedotteessaan.

Niinistö vastasi keskiviikkona, ettei tavoittele mitään tehtäviä, vaan puolustaa luontoa. Bergiä hän arvosteli populismista: ”Kertoo SDP:n kyvyttömyydestä käydä luontokeskustelua, että luontokadon torjumisen keinojen ehdottamisen sijaan keksitään absurdeja henkilöön meneviä väitteitä. Se on juuri populismia: viedä keskustelu pois asiasta, ollaan vastaamatta, Niinistö twiittasi.

Niinistö myös harmitteli sitä, että englanninkielinen termi restoration on Suomessa käännetty ennallistamiseksi. Hänen mukaansa asetuksessa on kyse luontoarvojen palauttamisesta/vahvistamisesta, ei johonkin entiseen palaamisesta.

Kokoomus näki iskun paikan



Niinistö tulistui Marinille, koska SDP meni viime viikolla opposition ja keskustan mukaan vastustamaan asetusta eduskunnan talousvaliokunnassa. Suomen kannan asiassa päättää suuri valiokunta, jolle talousvaliokunta antoi lausuntonsa.

Jo hallituksessa yhdessä sovittu linja ennallistamisasetukseen oli kriittinen muun muassa Suomelle koituvien kustannusten takia, mutta keskustan kanta asiaan koveni viimeisimpien gallupien jälkeen. Niissä puolueen kannatus on vajonnut lähelle kymmentä prosenttia.

Kokoomus näki tässä sauman horjuttaa hallitusta. Se jättää ennallistamisasetuksesta välikysymyksen torstaina.

”Olen syvästi pettynyt siihen, että kokoomus lähtee politikoimaan tässä ajassa tällaisella asialla. Kokoomuksella ei ole mielessään isänmaan etu eikä suomalaisen luonnon etu”, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi keskiviikkona blogissaan .

Ohisalon mukaan hallituksen kanta asiaan on, että luonnontilan parantaminen on välttämätöntä.

”Samaan aikaan olemme katsoneet komission ehdotusta kriittisten linssien läpi: hallitus on pitänyt välttämättömänä asetuksen kustannusten alentamista merkittävästi sekä kansallisen liikkumavaran lisäämistä parhaiden keinojen valitsemiseksi. Euroopan unioni ei tule osoittamaan kartalta, millaisia luonnontilaa parantavia toimia pitää missäkin päin Suomea toteuttaa”, hän kirjoittaa.

Ohisalon mukaan tämän ei pitäisi olla millään tavalla vaikeaa.

”Suomessa on paljon sellaista ympäristö- ja metsäosaamista, jonka avulla fiksuja juuri Suomeen sopivia toimia pystytään tekemään. Siksikin kansallista liikkumavaraa tarvitaan. Sehän olisi aivan absurdia, jos Pohjois-Kainuussa tehtäisiin vain samanlaisia luontotekoja kuin Etelä-Ranskassa.”

”Suomi on jo sitoutunut”



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi kiistaa riistaina kutsumalla suomalaisen ympäristöpoliittisen keskustelun tasoa luokattoman huonona.

”Ympäristöä pitää suojella, mutta mitään ei saisi silti tehdä”, hän kiteytti asetelman.

Andersson ei maininnut SDP:n puheenjohtajaa, pääministeriä Sanna Marinia nimeltä pohtiessaan, ”aikooko pääministeripuolue SDP antaa keskustalle mahdollisuuden heikentää jo valmiiksi kriittistä kantaa”.

Helsingin Sanomien mukaan myös vasemmistoliiton meppi Silvia Modig arvostelee Marinin ulostuloa ”hämmentäväksi”.

– Pääministerimme ulostulo hämmentää. Suomi on jo sitoutunut biodiversiteettistrategiaan, eli on sitouduttu lopettamaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Tässä esityksessä on kyse siitä, että sanat eivät riitä, vaan tarvitaan tekoja.

– Jos hallituksessa vastustetaan monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä, silloin ei olla linjassa hallitusohjelman kanssa, Modig sanoo.

”Ministeriöt: Systeeminen yhteiskunnallinen haaste



Luontokadon pysäyttäminen ei ole mikään EU:sta tuleva pakko, vaan osa Suomen omaa tulevaisuustyötä.

”Luontokadon pysäyttäminen on systeeminen yhteiskunnallinen haaste. Se vaatii nopeita ja tehokkaita toimia yhteiskunnan eri toimijoilta, sillä toimien on läpäistävä kaikki tahot valtiosta ja kunnista yrityksiin, maanomistajiin sekä yksityisiin kansalaisiin”, todetaan syyskuussa julkaistussa ministeriöiden tulevaisuuskatsauksessa.

”Kasvavassa määrin myös globaalit rahoitusmarkkinat edellyttävät toimijoilta vastuullisuutta, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ja tukee monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista”, teksti jatkuu.

Ministeriöiden mukaan luonnon monimuotoisuus jatkaa heikkenemistään tehdyistä toimenpiteistä huolimatta myös Suomessa. Kansainvälisen biodiversiteettipaneelin ja hallitustenvälisen ilmastopaneelin mukaan nyt jo 30–50 prosenttia maa- ja meriekosysteemeistä pitää suojella tai ennallistaa, jotta kriittiset ekosysteemipalvelut eli veden, ravinteiden ja hiilen kierto, ruoantuotanto, hiilinielut ja sään ääri-ilmiöiden hillintä voidaan turvata.

Tavoite on linjassa EU:n asetuksen kanssa. Se eteni Suomessa normaalisti siihen asti, että keskustaan iski vaalipaniikki.