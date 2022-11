Keskusta on jaksanut toistaa viestiä, kuinka vain se on laittanut hallituksessa kampoihin punavihreille puolueille. Samalla puheenjohtaja Annika Saarikko on painottanut, että keskusta puolustaa ”vastuullista talouspolitiikkaa”. Suomessa kyseinen sanapari tarkoittaa teknokraattista talouskuria.

Keskustan kohdalla ongelma on, että puolueen sanat eivät tässäkään kohtaa tekoja. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että nyt hallituksessa kiistellään satojen miljoonien eurojen täydennysosasta ensi vuoden budjettiin.

Keskusta ajaa HS:n mukaan 300 miljoonan euron hätäapupakettia maatalouteen. Puolue perustelee pakettia muun muassa energian hinnannousulla ja ruoan huoltovarmuudella.

”Keskusta vaatii, että kaikki uudet maataloustuet laitetaan niin sanotun budjettikehyksen ulkopuolelle, jolloin muista menoista ei tarvitse leikata”, HS kirjoittaa.

Eli kun keskusta on pari vuotta kiukutellut ja moittinut muita hallituspuolueita vastuuttoman talouspolitiikan kannattajiksi, se on nyt valmis ottamaan lisää velkaa maatalouden puolustamiseksi. Kyse ei ole siitä, etteivätkö maataloustuottajat olisi vaikeassa paikassa. Kyse on siitä, että jälleen kerran keskustan talouskuri koskee kaikkia muita paitsi omia tukijoita.

Kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson eilen sanoi, mieleen tulee eräs keskustaa koskeva suomenkielinen sanonta.