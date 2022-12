Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo haluaa selvityksen poliisin toiminnasta itsenäisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä Helsingissä. Poliisi kielsi mielenosoituskulkueessa kaikki eri kurdijärjestöjen liput.

. Honkasalo jätti aiheesta hallitukselle tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

– Kurdijärjestöjen lippujen kieltäminen on kummallinen mielipiteen ilmaisun vapautta rajoittava episodi, joka on syytä selvittää tarkkaan. Viranomaisten on syytä julkisesti kertoa, mihin linjauksiin lippuihin liittyvä kielto perustui, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Samana päivänä Oulussa järjestetyssä mielenilmauksessa kurdilippuja sai liehuttaa vapaasti.

Helsingin poliisi kertoi mediassa, että kurdien tunnukset olivat tuttuja, sillä kurdijärjestöt ovat käyttäneet niitä Helsingissä mielenosoituksissa aiemminkin. Poliisi ei kuitenkaan ole aiemmin puuttunut kurdilippujen käyttöön mielenilmauksissa.

Mediassa poliisi perustelee päätöstään lippujen kieltämisestä Helsingin mielenosoituksessa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisellä. Kurdien symbolit eivät kuitenkaan ole aikaisemminkaan johtaneet järjestyshäiriöihin kaupungilla.

– Mielenosoitusvapaus on demokratian kannalta keskeinen perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattu ihmisoikeus. Kokoontumis- ja sananvapautta kunnioittavassa maassa tulee olla todella korkea kynnys symbolien esilläpidon kieltämiseen mielenosoituksissa, Honkasalo sanoo.

– Kokoontumis- ja mielipiteenvapauden tulee toteutua yhdenvertaisesti jokaisen väestöryhmän kohdalla, myös Suomen kurdien. Siksi poliisin toiminta on syytä selvittää juuria myöten ja varmistaa, että kurdit voivat jatkossa ilmaista Suomessa mielipiteitään vapaasti. Poliisin on myös huolehdittava toiminnassaan siitä, että eri väestöryhmien luottamus poliisin toimintaan turvataan.