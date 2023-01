ILMOITUS ILMOITUS

Tasan neljä vuotta sitten Suomessa kohistiin Oulussa paljastuneesta nuorten tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta. Mediassa asiasta tehtiin jopa erikoisnumeroita ja perussuomalaiset sai siitä vaalivaltin. Grooming-ilmiöstä pauhaaminen ja maahanmuuttajien leimaaminen siivittivät puolueen kannatuksen nousuun ja toiseksi suurimmaksi puolueeksi viime vaaleissa.

Neljä vuotta myöhemmin nuorten tyttöjen ahdisteluun yhdistetty kansanedustaja Wille Rydman kelpaa perussuomalaisten jäseneksi ja ehdokkaaksi tämän kevään vaaleissa.

Sanojen ja tekojen ristiriita on huutava, mutta siinähän ei ole mitään ihmeellistä, kun kyseessä on perussuomalaiset. Tämä tapaus on silti poikkeuksellisen härski, koska se osoittaa, että perussuomalaisille ahdistelukin on lopulta ihonvärikysymys.

Poliisin esiselvityksen mukaan Rydman on sanonut yhdelle 14-vuotiaalle tytölle tämän muistuttavan seksikästä naista vappubrunssilla ja kehunut toista 14-vuotiasta ”kuumaksi”.

Rydmanin outo käytös paljastui Helsingin Sanomien jutussa viime kesänä. Sen mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

”Mulla on kaks alaikäistä tyttöä mukana. Saat itse arvioida, tykkäätkö niistä”, Rydman oli viestittänyt silloiselle tyttöystävälleen eräiden juhlien jälkeen, HS kertoi.

Poliisin vuonna 2020 tekemän esiselvityksen mukaan Rydmania ei ole syytä epäillä rikoksesta.

Perussuomalaiset ottaa Rydmanin vastaan juhlittuna sankarina.

Kokoomuksen oikeustaju petti Rydmanin tapauksessa - imagopuolue nöyristeli enemmin hesarin roskajuttujen edessä kuin puolusti oman pitkäaikaisen jäsenensä syyttömyysolettamaa ja oikeusjärjestelmän ratkaisuja. PS:sta tuli juuri Suomen johtava laillisuuspuolue. — Ville Tavio (@VilleTavio) January 3, 2023

Kokoomuksessa Rydman on ollut sen verran erikoisjeppe, että hänestä eroon pääseminen näinkin kätevästi on todennäköisesti suuri helpotus. On myös kunniaksi kokoomukselle, että hänestä haluttiin päästä eroon.

Perussuomalaisille tämä on normisuoritus. Juridisesti Rydmania ei ole tuomittu mistään, mutta politiikkaan kuuluu myös moraali.

Viime vaaleissa Wille Rydman meni viimeisenä läpi Helsingin vaalipiirissä 5 910 äänellä, joten mikään kultakimpale hän ei ole kummallekaan puolueelle, eikä vuodenvaihteen molemmin puolin ajoitettu julkisuuspeli kanna enää kolmen kuukauden kuluttua vaaleissa. Perussuomalaisten lista on kuitenkin ainoa, mistä läpimeno voisi onnistua.