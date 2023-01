Tuntuu kuin seuraisi isoa poliisioperaatiota aitiopaikalta. Sellaiset ovat fiilikset, kun entisen pitkän linjan huumepoliisin Kale Puontin uusin dekkari Fadi on edennyt Haminan seutuville, missä Suomen kautta Venäjälle salakuljetettava taisteluhuume vaihtaa omistajaansa. Niin havainnollista, imaisevaa ja toden tuntuista Puontin teksti on.

Pasilan myrkky -sarja on alusta asti toiminut erittäin hyvin Suomessa suosittujen realististen poliisiromaanien sarjassa. Viidennessä osassa Fadi panokset ovat kovemmat kuin koskaan. Puonti kuvaa, miten huumekauppa ja terrorismi kietoutuvat yhteen. Jo sarjan edellisessä osassa Aribo hän laajensi näkökulmaa huumekaupasta rakkauspetoksiin ja ihmiskauppaan. Pasilan myrkky saa koko ajan lisää syvyyttä.

Fadi on irakilaissyntyinen Fadi Mohammed, joka kuului 1980-luvulla palestiinalaisterroristi Abu Nidalin ryhmään. Eräässä iskussa haavoituttuaan hän on asettunut Suomeen pitämään parturiliikettä ja näennäiseen hiljaiseloon. Liikkeen takahuone on hermokeskus, jossa Fadin johtama ryhmä on tärkeä linkki terrorismia rahoittavassa huumekaupassa

Suoraan poliisikoulusta värvätään Ali Yasin soluttautumaan Fadin ryhmään. Ahmed Saaedina Ali Yasin kokee turhautumista, kun mitään ei tunnu tapahtuvan ja pelkoa, kun alkaa tapahtua. Ryhmän jäsenten näennäisestä veljeydestä huolimatta hänen henkensä ei olisi minkään arvoinen, jos peiterooli paljastuisi.

Puontin kuvaamassa operaatiossa ovat mukana Helsingin huumepoliisi, KRP ja suojelupoliisi. On mahdotonta arvioida sen todellisuuspohjaa, mutta ottaen huomioon Puontin yli 30 vuoden uran huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa sitä varmasti on. Suurisuuntainen viranomaisyhteistyö vaatii tiukkaa koordinaatiota, paljon henkilökuntaa ja kaiken menemistä nappiin.

Puontin alle 300-sivuiset kirjat ovat tiiviitä, mutta ne hengittävät ihmeen hyvin, sillä niihin mahtuu mukaan myös kiinnostavaa ihmiskuvausta. Fadi on taistelujen väsyttämä mies, joka katuu tekojaan ja eläisi mieluummin rauhallista elämää perheensä ja lasten lastensa kanssa. Hän kuitenkin tietää olevansa alalla, josta ei päästetä eläkkeelle.

Myös rikosylikonstaapeli Kosti Kaartamon ryhmästä alkaa erottua muitakin persoonallisuuksia kuin vanhan liiton Kalle Pesonen, joka on ainaisessa hankauksessa päällystön kanssa. Perhe-elämän ongelmat vaikuttavat poliisinkin työhön vaikka käynnissä olisi kuinka iso ja oman uran kannalta tärkeä juttu.

Mukavasti Kale Puonti pudottelee todennäköisesti omia mielipiteitään poliisien välisiin dialogeihin. Niissä puolletaan huumeiden käyttöhuoneita ja manataan asiaa tuntemattomien lainsäätäjien peitetoiminnalle asettamia esteitä.

Puontin dekkarisarja astuu yhä vankemmin sille tontille, jonka viime vuonna yllättäen kuollut Jarkko Sipilä jätti tyhjäksi, ja tekee sen paremmin nimenomaan henkilökuvaustensa takia. Kirjoitin jo sarjan toisesta osasta Milo, että Pasilan myrkky -sarjassa alkaa olla tapauksen tuntua. Enää ei tarvitse esittää mitään varauksia. Kale Puontin hieno sarja on dekkaritapaus, joka menestyisi käännösmarkkinoillakin, jos se osattaisiin niille myydä.

Kale Puonti: Fadi. 271 sivua, Bazar.