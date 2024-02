Hallitus vastasi tänään tiistaina kolmen oppositiopuolueen eli SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton jättämään välikysymykseen hallituksen politiikallaan aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta.

Eduskunta äänestää välikysymyksestä huomenna keskiviikkona.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheen piti puolueen puheenjohtaja Li Andersson tänään eduskunnan täysistunnossa.

– Orpon hallitus on viemässä läpi laajemman ohjelman työehtojen heikentämiseksi kuin mitä on tehty missään muussa Pohjoismaassa, Li Andersson totesi puheessaan.

– Siirrymme pohjoismaisesta mallista kohti itäeurooppalaista työmarkkinamallia. Tällä tulee olemaan vaikutuksia jokaisen suomalaisen työntekijän asemaan ja työehtoihin, Andersson sanoi.

Tonni pois työntekijältä?



Li Anderssonin mukaan erityisesti paikallisen sopimisen laajentamisella ja niin sanotulla vientimallilla on rajuja vaikutuksia suomalaisiin työmarkkinoihin ja työn tekemisen ehtoihin.

– Paikallisen sopimisen laajennukset voivat viedä pahimmillaan jopa tuhat euroa kuukaudessa työntekijän palkasta. Niin sanottu vientimalli olisi kokonaan estänyt sote- ja kunta-alan palkkaohjelman. Naisvaltaiset alat ollaan sysäämässä pysyvään palkkakuoppaan, Andersson moitti.

– Myös perussuomalaiset ovat innoissaan rakentamassa kahden kerroksen työmarkkinoita ja luomassa “työmarkkinoiden taksiuudistusta”. Kun se, mistä nyt varoitamme, toteutuu, on jälleen helppoa vastuun kantamisen sijasta syyttää maahanmuuttajia, Andersson sanoi.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen tekemiä heikennyksiä on perusteltu työllisyydellä sekä sillä, että muissa Pohjoismaissa vastaavat uudistukset olisi jo tehty. Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan hallituksen perustelut ovat harhaanjohtavia ja virheellisiä.

– Työelämäheikennyksille, kuten irtisanomissuojan heikentämiselle tai paikallisen sopimisen uudistukselle, ei ole pystytty osoittamaan työllisyysvaikutuksia. Kyse on sen sijaan pyrkimyksestä pysyvästi heikentää työntekijöiden ja ay-liikkeen asemaa, Andersson sanoi pugeessaan.

Vasemmistoliitto julkaisi tänään kymmenen esitystä suomalaisten työmarkkinoiden ja talouden uudistamiseksi muissa Pohjoismaissa toimivien käytäntöjen pohjalta. Esimerkiksi Ruotsissa työntekijöiden tulkintaetuoikeus ja henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa vahvistavat työntekijöiden asemaa.

Li Andersson muistutti puheessaan, että mikäli hallitus oikeasti haluaisi tehdä Suomesta Pohjoismaan, otettaisiin muiden Pohjoismaiden mallit kokonaisuudessaan huomioon.

– Rakentavia esityksiä on ollut tarjolla, mutta hallitus ei halua kuunnella. Suomalaisille ja suomalaiselle elinkeinoelämälle hallituksen ideologinen sokeus ja jääräpäisyys tulevat kalliiksi, Andersson sanoi puheessaan.

Jääräpäistä ideologisuutta



Li Andersson kertoo KU:lle, että hallituksen jääräpäisyys paljastaa sen, kuinka ideologisesta hankkeesta hallituksen työelämäuudistuksissa on kyse.

– On naurettavaa, että hallitus, joka ei itse ole osoittanut minkäänlaista neuvotteluhalukkuutta, syyttää toista osapuolta haluttomuudesta neuvotella, Andersson sanoo.

– Mistä edes neuvotella, kun hallitus ei ole valmis avaamaan keskustelua yhdestäkään esittämästään toimenpiteestä?, hän kysyy.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo, että elinkeinoelämän puolella arvioidaan tämän hallituspohjan olevan historiallinen mahdollinen heikentää suomalaisen työelämän ehtoja ja ammattiyhdistysliikkeen asemaa.

– Siksi hallitus ajaa politiikkaansa jääräpäisesti eteenpäin, vaikka sen hinta kasvaa koko ajan, Andersson toteaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan on jokaisen hallituksen oma asia, millaista politiikkaa se tekee ja millä tavalla se vie sitä eteenpäin. Silloin hallituksen on kuitenkin kannettava myös omien valintojensa seuraukset.

– Jos hallitus pyrkii toteuttamaan pohjoismaiden laajinta työehtojen heikennyspakettia ohittamalla kokonaan olemassaolevat neuvottelujärjestelmät, se myös valitsee konfliktin tien, johon kuuluu hyvin voimakas vastarinta. He tietävät tämän itsekin. On itsestään selvää, että ammattiyhdistys liike tekee sen, mitä sen pitääkin, eli puolustaa työntekijöiden oikeutta reiluihin työehtoihin, Andersson sanoo.

Ymmärtääkö hallitus politiikkansa seurauksia?

Li Anderssonia on hallituksen ja ammattiliittojen yhteenotossa ihmetyttänyt myös hallituspoliitikkojen toiminta.

– Kun olen tässä seurannut hallituksen ministereiden ja erityisesti pääministeri Orpon ulostuloja, minulla on herännyt huoli siitä, ymmärtääkö pääministeri itse, mitä hän on tarkalleen ottaen tekemässä. Kyselytunnilla pääministeri sanoi, että paikallisen sopimisen laajentaminen ei vaikuta työntekijöiden palkkaukseen ja työaikoihin. Homman nimihän on se, että se nimenomaan vaikuttaa näihin asioihin!, Andersson sanoo.

”On vaikea käsittää, onko kyse totaalisesta tietämättömyydestä vai tahallisesta harhaanjohtamisesta.”

Hän mukaansa pääministeri ei välttämättä aivan ymmärrä, mitkä hallituksen politiikan seuraukset tulevat olemaan, ja kuinka pitkäaikaisia ja vakavia nämä seuraukset ovat koko suomalaiselle työmarkkinajärjestelmälle.

– On vaikea käsittää, onko kyse totaalisesta tietämättömyydestä vai tahallisesta harhaanjohtamisesta. Tai kumpi näistä vaihtoehdoista on pahempi, Li Andersson sanoo.