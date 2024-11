Helsingin vasemmistoliitto nimesi Paavo Arhinmäen lauantaina virallisesti pormestariehdokkaakseen. Arhinmäki on keväällä päättyvän valtuustokauden ajan toiminut Helsingin kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaavana apulaispormestarina. Vasemmistoliitto mainostaa Arhinmäen olevan ehdolla kaikkien helsinkiläisten pormestariksi.

Arhinmäki nosti hiljattain esiin KU:n haastattelussa, että vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin pormestaripuolue kokoomuksen ykköshaastajana. Vasemmistoliiton tavoitteena jatkaa vaalivoittojen sarjaa ja ottaa useita lisäpaikkoja valtuustoon.

– Helsinki on toiminut vastavoimana Orpon-Purran hallituksen tuhoisalle politiikalle. Kun hallitus on saksinut koulutuksesta ja kulttuurista, on Helsinki kasvattanut kulttuurin ja koulutuksen rahoitusta. Tulevan valtuuston pitää jatkaa tätä työtä, vahvistaa Helsingin palveluita valtakunnan hallituksen politiikasta riippumatta. Orpon-Purran hallituksen tulisi ottaa mallia Helsingistä siinä, mihin suuntaan koko Suomea kannattaisi viedä, Arhinmäki sanoo.

”Vasemmistoliitto on ollut Helsingin ympäristöpuolue”

Arhinmäki on istunut kaupunginvaltuustossa 25 vuotta. Hän painottaa, että jokaiselle pitää löytää kohtuuhintainen koti Helsingissä. Kaikkien helsinkiläisten elämä olisi parempaa, jos meillä ei menisi niin suurta osaa tuloista asuntoon, kuuluu viesti. Tämä koskee niin omassa asunnossa, asumisoikeusasunnossa tai vuokra-asunnoissa asuvia.

– Samalla helsinkiläisille tärkeää lähiluontoa pitää puolustaa. Lähimetsiä, kallioita ja rantoja pitää säilyttää niin nykyisille kuin tuleville helsinkiläisille. Vasemmistoliitto on ollut Helsingin ympäristöpuolue, kun olemme puolustaneet koko 2000-luvun ajan esimerkiksi Stansvikin, Kivinokan, Matokallion sekä Vartiosaaren metsiä ja kallioita.

Nykyisellä valtuuskaudella kaupunki on tuplannut investoinnit liikuntapaikkoihin ja kulttuurin avustuksien tasoa on nostettu jopa neljänneksellä. Ympäri Helsinkiä on rakennettu uusia ulkokuntasaleja, minkä lisäksi kulttuuritarjonta lähiöissä on kasvanut.

– Helsingin johtoon tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat kaupungin. Vasemmistoliiton kannatuksen kasvu kaupungissa ei ole tullut tyhjästä. Ihmiset kyllä näkevät, että meidän tekemisemme ei perustu valokeilassa poseeraamiseen. Me teemme johdonmukaisesti ja sitoutuneesti työtä, jotta Helsinki olisi kaikkien kaupunki, Helsingin vasemmistoliiton puheenjohtaja Katri Kangas sanoo.

