Taliban-vallan välillisiä seurauksia Afganistanissa ovat pakkoavioliitot. Niitä solmitaan myös alaikäisten tyttöjen kanssa. Zarghona kertoo, miten hänen tyttärensä riistettiin häneltä ja naitettiin alaikäisinä luokkatovereilleen.

Ennen Talibanin valtaantuloa kaikki Zarghonan kolme tytärtä opiskelivat. Heillä oli haaveena tulla sairaanhoitajiksi ja kätilöiksi. Sitten koulut suljettiin tytöiltä ensimmäisten kuuden kouluvuoden jälkeen. Tytöt olivat kotinsa vankeja.

Zarghona ajatteli, että tytöillä olisi parempi olla jotain tekemistä. Siksi hän lähetti tyttärensä madrasaan, uskonnolliseen kouluun. Hän ajatteli, ettei islamin uskonnon opiskelusta sinänsä ole mitään haittaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Ei vaihtoehtoa

Vuoden jälkeen tilanne kuitenkin muuttui. Tyttöjä seurasi kotiin madrasasta talibanin rekrytoija, joka oli myös heidän luokkatoverinsa. Mies sanoi haluavansa kaksi nuorinta tytärtä vaimoiksi kahdelle veljekselle. Zarghonalle tehtiin selväksi, että kieltäytyminen ei ole mahdollista. Jos hän ei antaisi tyttäriään sovinnolla, heidät otettaisiin väkivalloin. He uhkasivat myös Zarghonan pojan henkeä.

Vaihtoehtoja ei siis ollut. Vihkiminen ei ollut perinteinen afgaaniseremonia, vaan koruton uskonnollinen mullahin toimittama tilaisuus. Vanhinta tyttäristä ei pakotettu naimisiin.

Sen jälkeen Zarghona ei ole saanut tavata avioliittoon pakotettuja tyttäriään. Hän kertoo lähettävänsä tyttärille salaa rahaa prepaid-liittymän kautta.

Umpikujassa

Vanhempi pakkoavioliittoon joutuneista tyttäristä on nyt yhdeksäntoistavuotias. Hänellä on jo yksi lapsi ja hän odottaa toista. Nuorempi sisaruksista ei ole tullut raskaaksi ja sen vuoksi hän on päässyt käymään lääkärissä. Lääkärin vastaanotolla Zarghona on tavannut tyttäriään salaa. Hän kertoo, että molemmat olivat laihoja, kuin varjoja entisestään. Kummallakin oli ruhjeita, ja he olivat peloissaan.

Lievittääkseen omaa tuskaansa Zarghona matkusti joksikin aikaa Iraniin. Hän sai kuitenkin sinne itkuisen puhelun tyttäriltään ja palasi Afganistaniin. Kolme päivää Zarghonan paluun jälkeen myös hänet piestiin ja heidät kaikki lukittiin koteihinsa.

Zarghonasta tuntuu, että hän on umpikujassa ja tilanne on sietämätön. Taliban-hallinto ei anna mitään toivoa tyttöjen tulevaisuudelle ja kansainvälisten organisaatioiden tuki naisille on riittämätöntä.

Talibanin arvioidaan järjestäneen yli viisi tuhatta pakkoavioliittoa neljän viime vuoden aikana. Unicefin ja Maailmanpankin tuoreiden tietojen mukaan yli miljoona tyttöä on jäänyt Afganistanissa ilman koulutusta Talibanin valtaantulon jälkeen.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.