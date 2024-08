Keskiamerikkalaisen El Salvadorin maaseutuväestöstä 34 prosentilla ei ole kotonaan vesijohtovettä, sillä valtio ei rakenna vesijohtoja syrjäisiin maalaiskyliin. Maan pohjoisosassa sijaitseva El Rodeo kuuluu niihin kyliin, joiden on täytynyt järjestää juomavetensä omin voimin.

El Salvadorin sisällissodan aikana 1980–1992 taistelutantereena olleen kylän asukkaat ovat enimmäkseen joko entisiä pakolaisia, sissejä tai jommankumman jälkeläisiä. El Rodeon ja muiden sen kaltaisten kylien ominaispiirre on sota-ajalta periytynyt korkea järjestäytyneisyyden aste.

– Järjestäytyneisyydestä johtuen meillä on nyt sellaisia projekteja kuin vesi-, koulutus-, terveys- ja turvallisuusohjelmat, yhteisön johtokunnan puheenjohtaja Fausto Gámez, 33, kertoo.

Unelma vedestä



Kun perheet palasivat kotiseudulleen, jotkut jo sodan loppuvaiheissa ja muut konfliktin loputtua, heillä oli yksi tavoite yli muiden: puhdas juomavesi.

Niinpä yhteisö organisoitui hankkiakseen itselleen vettä paikallisista lähteistä. Kun kotitarveviljelyllä elävän El Rodeon kyläjohtokunta ilmoitti, että pumppausjärjestelmä toimisi kustannusten vähentämiseksi aurinkovoimalla, monet kyläläiset pettyivät.

– Kun aurinkoenergia mainittiin, ihmisten unelma vedestä haihtui. He eivät uskoneet aurinkovoiman riittävän. Koska kylässä on vain muutamia perheitä, valtakunnan sähköverkkoon kytkeytyminen ei olisi ollut taloudellisesti kestävä ratkaisu, kylän asukas Marixela Ramos muistelee.

Ramos, 39, on El Rodeon johtokunnan pääsihteeri. Hän on myös mukana monissa muissa yhteisöhankkeissa, jotka enimmäkseen liittyvät naisten oikeuksien puolustamiseen, sekä paikallisessa yhteisöjen äänitorvessa Radio Victoriassa.

”Nyt on helpompaa”



Yleisestä epäuskosta huolimatta pumppausjärjestelmä rakennettiin ja vihittiin käyttöön vuonna 2018. Siitä hyötyy noin 80 perhettä. Rahoitus tuli lukuisilta elsalvadorilaisilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä, joiden joukossa ovat muiden muassa Ingeniería sin Fronteras (Insinöörit ilman rajoja), Washington Ethical Society ja espanjalaisen Bilbaon kaupungin kaupunginvaltuusto.

Kylän asukkaat lahjoittivat hankkeelle runsaasti työtunteja. Vesijakelun lisäksi projektiin kuului kompostikäymälöiden rakentaminen. Ne estävät pohjavesien saastumista ja tuottavat luomulannoitetta. Jokaiseen taloon myös asennettiin harmaan veden suodatusjärjestelmä, joka kerää käytetyn talousveden vihannespuutarhojen kasteluun.

El Rodeon vesi tulee läheisestä, Agua Caliente -nimellä tunnetusta lähteestä. Lähde sijaitsee yksityisellä maalla, joten sen vesi täytyi ostaa maanomistajalta. Kansainväliset järjestöt lahjoittivat tarvitut 5 000 Yhdysvaltain dollaria (dollari on El Salvadorin virallinen valuutta kryptovaluuttojen ohella).

Lähteestä vesi johdetaan 28 kuutiometriä vetävään säiliöön, josta aurinkovoimalla toimiva pumppu siirtää sen 54 kuutiometriseen jakelusäiliöön kukkulan laelle. Kukkulalta vesi sitten painovoiman vaikutuksesta valuu kotien vesijohtoihin.

Perheiden kuukausittainen vesikiintiö on noin 10 kuutiometriä, josta he maksavat viisi dollaria.

– Aiemmin meidän täytyi kulkea lähteille ja joille vettä hakemaan. Nyt on helpompaa, kun saamme veden suoraan taloon, Ana Silvia Alemán kertoo.

Parantamisen varaa



Parantamisen varaakin löytyy. Vettä jaellaan vain kahtena päivänä viikossa klo 9.30–13.00, ja silloinkin säävarauksella.

– Tarvittaisiin nykyistä suurempi jakelusäiliö, jotta vettä voitaisiin jakaa pidemmän aikaa. Se on yksi tekeillä olevista parannuksista järjestelmään. Arvioimme, että tarvitsemme noin 125 kuutiometrin säiliön, pumppujärjestelmän teknisestä toiminnasta vastaava José Amílcar Hernández sanoo.

Aurinkovoimalla toimiva pumppu pysähtyy, kun pilvet estävät auringonvalon pääsyn paneeleihin, varsinkin sadekaudella toukokuusta marraskuuhun. Teknisesti ihanteellinen järjestelmä olisi hybridi eli pumppu olisi tarpeen vaatiessa yhteydessä valtakunnan sähköverkkoon. Sähköverkkoon liittyminen vaatisi kuitenkin investointeja, joihin yhteisöllä ei ole varaa. Ainoa vaihtoehto on olla hyvin säästäväinen.

– Me yritämme kuluttaa vain sen, minkä tarvitsemme. Koska perheessämme on vain me kaksi, meillä on tarpeeksi vettä, Alemán sanoo.